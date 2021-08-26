Где купить современные фильтры для воды в бассейне

За 30 минут купания одного человека в воду бассейна попадает 30 тысяч разных микроорганизмов. Кроме этого, отделяются волосы и частицы кожи. Даже в неиспользуемом резервуаре активно размножаются бактерии, он загрязняется насекомыми и пылью. Раньше было два выхода из этой ситуации: или постоянно менять воду, или заселить в бассейн животное, которое будет питаться микроорганизмами. Современные технологии позволяют круглосуточно фильтровать воду на нескольких уровнях, делая ее абсолютно чистой и безопасной.

Как происходит фильтрация воды в бассейне

Для этого используются специальные фильтрационные установки. Ознакомиться с перечнем можно на сайте https://8×4.com.ua/catalog/filtry. Устройства берут жидкость с верхнего и нижнего слоев. Это необходимо, поскольку именно сверху вода самая грязная, а снизу скапливается мусор, песок и осадок.

Количество отверстий для забора зависит от объема резервуара и частоты использования. Как правило, через верхние отверстия проходит до 75% жидкости, через нижние − 25%. Обычно на дне делается один водозаборник, он же нужен и для слива во время консервации.

Чистка воды включает две обязательные стадии:

Фильтрация. Этап заключается в постоянном (несколько раз за день) прохождении жидкости через фильтрующие установки. Здесь происходит очистка от мусора, взвесей, мелких частиц и т.д.

Обеззараживание. Избавление от микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности, то есть всей органики. Достигается путем применения химических реагентов, которые при правильном использовании безвредны для человеческого организма.

Следует понимать, что невозможно содержать резервуар чистым без применения сразу двух методов. Это лишено смысла.

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Какие методы водоподготовки используются в современных бассейнах

Кроме фильтрации и обеззараживания, еще могут проводиться следующие мероприятия:

Умягчение воды. Плаванье в жесткой воде негативно воздействует на кожу, ногти и волосы. Для снижения жесткости используют устройства на основе ионообменных смол.

Нагрев. Необходимая мера по регламенту использования общественных бассейнов.

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