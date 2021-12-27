ГБО на автомобиль: основные правила выбора и монтажа системы

Преимущества наличия газовой системы в автомобиле очевидны. В достоинствах такой реконструкции на практике убедились многие владельцы автомобилей. Но к установке такого оборудования необходимо подойти со всей ответственностью. Только такой подход позволит оснастить авто надежной конструкцией, обеспечить безопасность, комфортность и длительность работы ГБО. Есть несколько правил, которые стоит учесть при выборе, покупке и монтаже газовой системы.

Критерии выбора устройства

Большинство владельцев авто отдают предпочтение комплектам, работающим на смеси пропана и бутана. Эти системы обладают надежностью, безопасностью и имеют доступную стоимость. Они представлены в широком ассортименте по ссылке: https://farre.com.ua/shop/, можно точно подобрать оборудование с учетом всех требований. Преимуществом такого выбора также является доступность заправок, автосервисов, в которых проводятся ремонты и техобслуживание ГБО.

Желательно доверить выбор газобаллонного оборудования специалисту. Если решать эту задачу приходится самостоятельно, нужно обратить внимание на следующие моменты:

— редуктор-испаритель системы должен соответствовать мощности мотора, а именно превышать ее на 20%;

— число газовых форсунок должно соответствовать количеству цилиндров силового агрегата авто;

— в комплект должен входить мультиклапан, соответствующий последним требованиям и обеспечивающий безопасность и стабильность работы конструкции;

— комфортность пользования обеспечивают современные комплекты ГБО с электронным блоком управления.

Найти такое газобаллонное оборудование будет несложно. Ведущие бренды выпускают ГБО для разных типов двигателей в большом количестве модификаций.

Монтаж газового оборудования

Особое внимание необходимо уделить выбору места установки ГБО. Современные системы обладают должной надежностью, безопасностью и длительностью эксплуатации. Но для получения такого результата и исключения риска преждевременных поломок требуется квалифицированный монтаж. На этом этапе экономить нельзя, так это может привести к дополнительным расходам.

Квалифицированные мастера, специализирующиеся на установке ГБО:

— корректно выполняют монтаж, строго соблюдая технологию;

— выбирают оптимальные места для установки компонентов комплекта оборудования;

— настраивают и синхронизируют работу ГБО и штатных систем авто.

В солидных автосервисах специалисты дают гарантии на выполненные работы по монтажу, что обеспечит профессиональное устранение дефектов, в случае их выявления.