ГБО: экономия и комфорт

Хит нашего века – экономичность. Касается это и автомобилей, в частности, расходов на топливо. Кто-то сразу приобретает экономичное транспортное средство, а кто-то, не желая расставаться с железным другом, переводит его на более дешевое топливо – газ. Споры о рисках, связанных с переводом авто на другой вид топлива, длятся уже давно. И каждый владелец сам принимает решение, переводить свой автомобиль на газобаллонное оборудование или нет.

Чтобы немного разобраться в данном вопросе, рассмотрим принцип работы самого предмета спора – газобаллонного оборудования. Детальнее ознакомится с комплектами ГБО второго и четвертого поколений можно по ссылке: https://farre.com.ua/product-category/komplekty-gbo/.

В багажном отсеке авто монтируется абсолютно герметичный газовый баллон. Под высоким давлением пропан подается в газовый редуктор. Охлаждающая жидкость поступает из соответствующей системы и подогревает редуктор. Находящийся внутри газ во втором поколении оборудования испаряется и через дозатор попадает в смеситель, установленный перед дроссельными заслонками, в четвертом поколении – на пропановые форсунки. В ГБО 2 газ и воздух в смесителе, перемешиваясь, образуют рабочую смесь. А в ГБО 4 готовая смесь образуется в коллекторе.

Поступление газа регулируется электромагнитным клапаном, расположенным перед испарителем. Тумблер переключения между видами топлива располагается на панели в салоне авто. Три его значения (бензин, газ, нейтрал) позволяют переключать вид используемого топлива или закрыть оба клапана при выключенном зажигании. Обычно подача газа автоматически прекращается, при отсутствии искры.

Как показывает практика, установив газобаллонное оборудование на один автомобиль, владельцы авто устанавливают его и на свои следующие автомобили.

Основные преимущества ГБО:

– Газобаллонное оборудование в автомобиле – это комфорт и удобство. Уверения противников жидкого топлива в опасности воспламенения – безосновательны, поскольку именно бензин более горюч, чем газ. Не случайно признанные автогиганты все чаще выпускают автомобили, работающие только на газу;

– Правильно подобранное и установленное газобаллонное оборудование не снижает ходовых и скоростных характеристик автомобиля. Главное – точное его соответствие количеству цилиндров, мощности и объему мотора. Чем мощнее мотор, тем более мощной должна быть газовая установка. Несоответствие мощностей в компании с экономией на диаметре и количестве трубок, хомутов, крепежных деталей – причина быстрого износа и поломке газобаллонного оборудования;

– Гарантией безопасности и качества работы ГБО является профессиональная его установка, правильно настроенный блок управления и тщательно подобранная топливная карта. Если владелец автомобиля не является любителем резких стартов и скоростных гонок, то разницы между газом и бензином он не почувствует;

– Работа на газовом топливе сохраняет рабочий ресурс двигателя, поскольку высокое октановое число (105) полностью исключает детонацию: в цилиндрах газ не смывает масло, хорошо перемешивается с воздухом и сгорает равномерно. Без присущих бензину примесей масло медленнее теряет свои свойства, дает меньше нагара на свечах и менее загрязненный выхлоп:

Таким образом, установив качественное газобаллонное оборудование в сертифицированном СТО, регулярно обслуживая такой автомобиль (регулярная замена фильтров каждые 8-10 тыс. км. пробега и т.д.) и соблюдая элементарные правила пользования автомобилем с ГБО, можно полностью соответствовать требованиям экономичности, не ущемляя себя в комфорте.

Источник: https://farre.com.ua/