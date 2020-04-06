Фруктовые и подарочные корзины с доставкой от AnnetFlowers

Мечтаете о том, чтобы преподнести ценный, запоминающийся подарок родным и близким? Как насчет того, чтобы заказать фруктовую корзину в интернет-магазине? Это полезный, вкусный, запоминающийся презент, который надолго останется в памяти получателя. Фруктовые корзины способны удивить, вызвать океан положительных эмоций. Услуга сервиса с каждым днем становится все более популярной. Если желаете стать одним из наших постоянных клиентов, переходите в каталог https://www.annetflowers.com.ua/fruitbaskets/, чтобы заказать понравившийся вариант.

Выбор подарочков приятно удивит, а оформление заявки не отнимет много драгоценного времени.

Заказать фруктовые корзины: как воспользоваться услугой

Чтобы купить фруктовую корзину, выполните несколько простых действий.

Выберите понравившийся вариант.

Укажите ФИО получателя, контактные данные.

Оплатите товар. Заказать и оплатить фруктовые корзины можно на сайте, в салоне или при получении.

Далее менеджер обрабатывает заявку, обсуждает детали с флористами, отправляет по указанному адресу и в оговоренное время.

На сайте найдете варианты по приемлемой стоимости. Если не нашли подходящий подарочек, наши мастерицы выполнят индивидуальный заказ с учетом требований и предпочтений клиента.

Какие фруктовые корзины или подарочные наборы выбрать?

На сайте представлены шикарные композиции на любой вкус и кошелек. Предлагаем ознакомиться с наиболее популярной продукцией по заманчивой цене.

«Вкусняшка» – лаконично, недорого и красиво. Для ценителей изысканных презентов. В наборе черный чай, курага, финики, рахат лукум, грецкие орешки. Подойдет для тех, кто зарабатывает интеллектуальным трудом. Подарочный съедобный ящик для мужчины. Если хотите удивить любимого, следует заказать столь роскошную композицию. Здесь элитный виски, две плитки шоколада, конфеты, палочка колбасы. Все заботливо уложено в изысканную коробочку. Декоративные элементы придают еще большего лоска. Ящик с лакомством – конфеты Ferrero Rocher, 2 шоколадки Lindt, кофе Lavazza, черный чай, палочка колбасы, фрукты. Интеллигентно, дорого, питательно, полезно. «Янина» – для тех, кто обожает фруктовые корзины. Подарочек также дополнен элитным коньяком, баночкой красной икры, сыром, колбасными нарезами.

Не знаете, как сказать о пылких чувствах, проявить уважение, любовь, заботу? Звоните! Мы знаем, как помочь!