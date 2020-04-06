Фруктовые и подарочные корзины с доставкой от AnnetFlowers
Мечтаете о том, чтобы преподнести ценный, запоминающийся подарок родным и близким? Как насчет того, чтобы заказать фруктовую корзину в интернет-магазине? Это полезный, вкусный, запоминающийся презент, который надолго останется в памяти получателя. Фруктовые корзины способны удивить, вызвать океан положительных эмоций. Услуга сервиса с каждым днем становится все более популярной. Если желаете стать одним из наших постоянных клиентов, переходите в каталог https://www.annetflowers.com.ua/fruitbaskets/, чтобы заказать понравившийся вариант.
Выбор подарочков приятно удивит, а оформление заявки не отнимет много драгоценного времени.
Заказать фруктовые корзины: как воспользоваться услугой
Чтобы купить фруктовую корзину, выполните несколько простых действий.
- Выберите понравившийся вариант.
- Укажите ФИО получателя, контактные данные.
- Оплатите товар. Заказать и оплатить фруктовые корзины можно на сайте, в салоне или при получении.
Далее менеджер обрабатывает заявку, обсуждает детали с флористами, отправляет по указанному адресу и в оговоренное время.
На сайте найдете варианты по приемлемой стоимости. Если не нашли подходящий подарочек, наши мастерицы выполнят индивидуальный заказ с учетом требований и предпочтений клиента.
Какие фруктовые корзины или подарочные наборы выбрать?
На сайте представлены шикарные композиции на любой вкус и кошелек. Предлагаем ознакомиться с наиболее популярной продукцией по заманчивой цене.
- «Вкусняшка» – лаконично, недорого и красиво. Для ценителей изысканных презентов. В наборе черный чай, курага, финики, рахат лукум, грецкие орешки. Подойдет для тех, кто зарабатывает интеллектуальным трудом.
- Подарочный съедобный ящик для мужчины. Если хотите удивить любимого, следует заказать столь роскошную композицию. Здесь элитный виски, две плитки шоколада, конфеты, палочка колбасы. Все заботливо уложено в изысканную коробочку. Декоративные элементы придают еще большего лоска.
- Ящик с лакомством – конфеты Ferrero Rocher, 2 шоколадки Lindt, кофе Lavazza, черный чай, палочка колбасы, фрукты. Интеллигентно, дорого, питательно, полезно.
- «Янина» – для тех, кто обожает фруктовые корзины. Подарочек также дополнен элитным коньяком, баночкой красной икры, сыром, колбасными нарезами.
Не знаете, как сказать о пылких чувствах, проявить уважение, любовь, заботу? Звоните! Мы знаем, как помочь!
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