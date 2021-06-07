Фруктовые коктейли, смузи и соки: когда, как и зачем их пить

Идеальный с питательной точки фруктовый коктейль или смузи получается из фруктов, овощей, размолотых семян и молочных продуктов. Так как сделать сбалансированных напиток? Читайте в статье советы экспертов.

Весной и летом можно найти самые освежающие овощи и фрукты. Арбуз, дыня или цукини — основа для приготовления любого блюда, встречаются они и в напитках, которые мы пьем, когда хотим освежиться.

Но, прежде чем рассказать, какие они, самые полезные прохладительные напитки лета, стоит отметить, что съесть фрукт целиком всегда лучше, чем выжать из него сок или сделать пюре. Почему? Все дело в сахаре, который добавляют в такие напитки, он быстро усваивается, повышая уровень глюкозы и инсулина в крови. Мы не едим три фрукта целиком в день, поэтому, прежде чем перейти к типам напитков, стоит это подчеркнуть.

Полезные освежающие напитки

По мнению диетолога-нутрициолога Марии Санчидриан (María Sanchidrián), вначале нужно понять, какие бывают полезные напитки, не принимая во внимание, конечно же, газировку, которую полезной никак не назовешь. Мария выделяет три типа таких напитков: фруктовые коктейли, смузи и соки.

Фруктовые коктейли. По мнению диетолога, коктейли несколько полезней соков, потому что в них сохраняется мякоть, а это значит, клетчатка, однако «они тоже не идеальны, поскольку при расщеплении клетчатки выделяется сахар, который очень быстро усваивается». Консистенция таких коктейлей более жидкая, чем у смузи, и более густая, чем у сока.

Смузи

В зависимости от используемых ингредиентов, смузи могут быть полезны. «В смузи можно добавлять молоко, йогурт, сок или кусочки фруктов, даже мороженое, семена и ореховую пасту», — рассказывает Мария Санчидриан. Однако понятно, что, если смешать фруктовый сок и мороженое, «вы гарантировано получите сахарную „бомбу”». Даже если вы сделаете так только единожды, «это будет чересчур, когда мы едим слишком сладкую еду, вкусовые рецепторы привыкают, и в следующий раз уже хочется больше». Что-то менее сладкое мы уже перестаем считать сладким вообще. Консистенция смузи однородна и напоминает слаш, потому что в них обычно добавляют что-то замороженное. Кроме того, в смузи обычно используют какой-то молочный продукт.

Соки

Несмотря на наличие витаминов, сок — это результат отжима нескольких фруктов. Получается не содержащая клетчатку жидкость (свежая или пакетированная) с сахаром каждого из использованных фруктов, который сразу же усваивается. Так, объясняет эксперт, в каждом стакане сока содержится около 25 грамм сахара, а это столько же сахара на миллилитр, сколько в Кока-коле: «Да, звучит безумно, но это правда. При этом, 25 граммов в день — максимальное количество сахара, рекомендованное ВОЗ для взрослых. Для детей показатель еще ниже». Консистенция сока более жидкая, чем у всего вышеперечисленного, а это значит, что он больше всего похож на напиток.

Что касается метаболического влияния сахара, то все эти напитки равны, однако такое простое заявление эксперта не удовлетворит. «Прохладительный напиток пользы не принесет, но в соке хотя бы есть витамины и важные фитохимические вещества, поэтому, с точки зрения питательности, они не равны», — говорит она. Кроме того, чтобы удовлетворить жажду чаще всего выбирают соки, ведь в них обычно нет молока.

В любом случае, согласно исследованиям, для здоровья будет лучше соки вообще не пить. Как разъясняет Мария Санчидриан, это не значит, что от соков нужно отказаться, следует лишь «помнить, что они не настолько полезны, и пить их не каждый день», а время от времени.

Пакетированные соки еще менее полезны. В большинство таких соков добавляют сахар или подсластители, а делают их из концентрата с добавлением воды, поэтому их и соком считать нельзя. По сути, как свежевыжатый, так и пакетированный сок — это вода с сахаром, поэтому, по мнению экспертов, «употреблять их не целесообразно и не полезно, ведь их можно сравнить со сладкой газировкой и другими искусственными напитками».

По словам Марии Санчидриан, если в коктейли или смузи добавляют ореховую пасту и семена, они медленнее перевариваются, и сахар медленнее усваивается. Однако, в случае с ореховой пастой, увеличивается количество потребляемых жидких калорий: «Если это напиток, то мы можем получить больше калорий, чем нужно, и не заметить, поэтому, раз этот напиток не рекомендуют употреблять постоянно, готовьте его так, как вам больше нравится».

По словам диетолога, идеальный сок, коктейль или смузи получается из одного фрукта (а не трех), овоща (шпинат, салат, огурец, морковь, сельдерей, цукини…), молотых семян и молока (если оно не свернется), соевого напитка или йогурта. «При желании подсластить, добавьте щепотку стевии или ксилита (не сиропы, ведь в них сахар)», — советует эксперт. Так у вас получится более сбалансированных напиток, ведь в нем будут дополнительные антиоксиданты из овощей, клетчатка из семян и белок из сои или молочного продукта.

Когда их пить. По словам Марии Санчидриан, если начать тренировку, выпив такой напиток с фруктовым соком или пюре, «то повышение уровня глюкозы и инсулина уже не будет проблемой».

Напитки на основе воды

Если вы хотите напиток попроще, вам понадобится только вода или вода с газом и овощ или фрукт по вкусу:

— вода с газом, сок лимона, дольки лайма и листья мяты;

— вода, порезанный тонкими ломтиками огурец, немного лайма;

— вода, зеленый чай, лимонный сок;

— вода с газом, малина и черника, семена из стручка ванили;

— вода с газом, лёд из кокосовой воды, кусочки ананаса и манго.

Мелисса Гонсалес (Melissa González)

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