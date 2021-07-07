В докладе парламента Франции предупредили, что страна должна готовиться к «войне дронов»

В докладе сенатского Комитета по обороне, озаглавленном «Подготовка к войне дронов: стратегическая цель», отмечается, что Франция должна срочно расширить свой парк беспилотников (дронов) и оснастить свою армию средствами защиты перед лицом новой угрозы, которая возникает как на национальной территории, так и в зонах боевых действий.

В докладе отмечается, что «с 2019 года идет процесс наверстывания потенциала: к 2025 году у вооруженных сил будет несколько тысяч дронов по сравнению с несколькими десятками четыре года назад». С учетом растущего значения дронов в зонах боевых действий, ставки действительно высоки. «Несколько недавних конфликтов (…) были отмечены массовым использованием тактических дронов и небольших беспилотников», – говорится в докладе.

При этом «для прорыва через наземно-воздушную оборону противника» применялись новые способы использования дронов, такие как наведение артиллерийского огня, создание ложных целей, стрелковые цепи, атаки террористов-смертников и т.д. Эти способы «предвещают методы будущих военных конфликтов, где дроны будут использоваться повсеместно», – отмечается в докладе. Его авторы предлагают Франции рассмотреть возможность приобретения аналогичной мощности недорогих и «расходных» дронов: простых микродронов, предназначенных для использования в качестве приманок или для проведения массированных атак, а также вооруженных беспилотников, способных нести дистанционно управляемые боеприпасы.

В докладе подчеркивается, что борьба с беспилотниками также должна стать приоритетом, в том числе на национальной территории, где количество дронов (в основном гражданских), увеличилось с 400 тыс. в 2017 году до 2,5 млн сегодня.

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