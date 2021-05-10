Фотобумага на П.ЮА: какие модели есть?

Почти у каждого человека дома есть принтер и стандартная офисная бумага. Этого “набора джентльмена” достаточно для печати документов, курсовых и рефератов, отчетов и заявлений. Однако, со временем потребности растут. Становится мало низкосортных изображений, напечатанных на офисной бумаге А4. Хочется красоты и яркости изображения, особенно, если планируете использовать его в целях маркетинга или для украшения быта (например, планируете поставить фото в рамку). Посмотрите ассортимент фотобумаги — https://p.ua/inkjet-photo-paper_fotobumaga-photo-paper/. Купить фотобумагу здесь можно удаленно, не теряя время на хождения по рынкам и магазинам. Мы же расскажем, как выбирать этот важный для печати расходник.

Смотрите на плотность фотобумаги для принтера

Чем выше плотность, тем лучше будет качество изображения. Выигрывает от этого также долговечность изображения. Проигрывает только ваш кошелек, ведь плотный глянец стоит гораздо дороже, чем менее плотные модели. Однако, никто не отменяет того, что эта характеристика остается принципиально значимой.

Количество листов фотобумаги для принтера

Владельцы принтеров примерно понимают, как часто они используют аппарат. Очень часто приходится использовать принтер или МФУ в копировальных центрах, офисах, государственных учреждениях. Здесь это ежедневная необходимость. Реже — дома, если вы студент или сотрудник фирмы.

Чем чаще вам доводится что-то печатать, тем больше фотобумаги понадобится. Сразу оцените свои потребности, и в зависимости от этого выбирайте количество листов в одной упаковке.

Где купить фотобумагу для принтера в Украине?

В Украине есть один крупный специализированный интернет магазин устройств для печати — и это P.UA. Здесь продают сами принтеры, сканеры и МФУ, оригинальные и универсальные картриджи, водорастворимые и пигментные краски. В ассортименте есть даже сублимационные чернила, тонеры, отдельные запчасти для принтеров.

Оформление заказа — на сайте в несколько кликов. Сразу же выбирайте способ доставки и оплаты. Базовый способ доставки один — перевозка Новой Почтой. Однако, дальше есть разветвление. Если вам удобно, забирайте посылку самовывозом в ближайшем отделении Новой Почты. Если нет, то закажите за дополнительную оплату услугу курьерской доставки к дверям офиса или дома.

Оплата либо сразу после оформления заказа, либо при получении посылки. Чтобы перевести оплату уже при получении заказа, вам надо выбрать услугу “наложенного платежа”.

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