Фильтры воды: виды, преимущества и особенности выбора

Во многих субъектах страны поставляется в многоквартирные и частные дома вода, требующая дополнительной очистки. Разные фильтрующие модели устанавливаются не только на трубопроводах центральных сетей, но и в квартирах. С учетом сферы применения, типа и технологии действия выделяют несколько разновидностей. Приобрести фильтр для воды в Симферополе можно как для квартиры, так и для частного дома. Производители предлагают эффективные и современные технологии, ориентированные на долгий срок службы.

Разнообразие

Все системы фильтрации подразделяются на модели для глубокой и тонкой очистки. К первому относятся:

сетчатые;

с картриджной системой;

напорные высокоскоростные.

Они актуальны для чистки жидкой среды от песочных фрагментов, глины и прочих веществ. Они имеют похожий принцип работы. При нем происходит вывод из воды тех частичек, которые негативно отображаются на работе бытовых домашних устройств. Разные модели представлены на сайте topsto-crimea.ru. На нем найдете магистральные фильтры, очистители, системы обратного осмоса, фильтр-колбы и другие виды. Можно подобрать и разновидности по назначению. Например, для очистки от железа, ржавчины, солей.

Системы грубой чистки плохо справляются с примесями мелких включений. Для них применяют модели тонкой чистки. Они способны практически полностью устранить болезнетворные бактерии.

Фильтры для бытовых нужд

Есть в продаже и разновидности, очищающие жидкость дома. После них любую воду легко пить без кипячения. Целесообразно использовать фильтрующую насадку на кран. Это компактный фильтр, работоспособность которого зависит от специфики фильтрующей части. Есть модели, обивающиеся на сам кран и те, которые можно переключать на режим «без очищения».

Системы фильтрации под мойку обеспечивают получение большого объема чистой жидкости. Картриджные системы имеют меньше цену, но в них нужно следить за состоянием самого чистящего элемента. Варианты обратным осмосом относятся к технологическому оборудованию. Оно имеет больше цену, но производительность выше в несколько раз. В установках применяется многослойная мембрана, где каждый слой не пропускает грязь определенного типа.

Перед выбором подходящего вида определите место его применения, цели. Помните: выбор картриджа должен зависеть от поступающей жидкости, поэтому специалисты рекомендуют сделать ее анализ. В крупных городах водопроводная вода проходит необходимые шаги очистки, но содержит механические крупинки. Часто они попадают из старых магистралей. Поэтому целесообразно использовать фильтры для своего дома.