Фильтрованная или бутилированная вода: что выгоднее?

Желание потреблять чистую воду положительно сказывается на самочувствии и здоровье. Такая жидкость вкуснее жесткой и хлорированной водопроводной, не содержит токсичных примесей и лишена фактора микробиологического заражения. Потребление чистой H 2 O защитит от серьезных заболеваний и принесет удовольствие.

В то же время за качество необходимо платить. По этой причине существуют споры между теми, кто считает более выгодной покупку бутылей, и теми, кому больше подходит очистительная система воды в квартире.

Стоимость бутилированной воды

Рынок бутилированной воды исчисляется миллиардами долларов в год. Здесь важно учесть, что жидкость бывает совершенно разной по составу и стоимости. Наибольшую популярность среди бутилированных вариантов имеют минеральные. Они бывают таких типов:

столовые — минерализация не достигает 1 г/л;

лечебно-столовые — минерализация от 1 до 10 г/л;

лечебные — от 10 г/л.

Сразу стоит вычеркнуть из ежедневного потребления лечебно-столовые и лечебные. Они пьются курсами под наблюдением лечащего врача, а потому не подходят в качестве ежедневного источника H 2 O. Стоимость такой жидкости выше, чем обычной столовой.

Столовую воду можно пить ежедневно, не опасаясь нанести вред здоровью. Учитывая, что человеку в день необходимо около 1,5 л, несложно посчитать стоимость в месяц. При средней цене бутылки столовой в 12 гривен выходит, что в месяц затраты составят 360 гривен.

Конечно, бутилированная H 2 O продается и в объемных 5-6-литровых баклажках и, как правило, дешевле. Также существуют службы по доставке воды в 19-литровых тарах и выше. Если приобретать такую воду, средняя стоимость 1,5 л составит около 6 гривен, или 180 гривен в месяц.

Проблема бутилированного варианта в том, что качество напрямую зависит от добропорядочности производителя. Нередко встречается фальсификат, а продукция известных брендов не всегда отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам.

Преимущества фильтрованной воды

Стоимость бытового фильтра напрямую зависит от целей и начинается от 700 гривен. Если бутилированный вариант расходуется экономно, преимущественно для питья, заваривания чая или кофе, то фильтрованный способен покрыть все остальные потребности в неограниченном объеме.