«Фацер» собирается изменить название шоколада «Гейша»

То, что в начале XX века казалось экзотическим и интересным, в современном мире часто выглядит неуместно, пишет компания «Фацер» в Твиттере в ответ на вопрос, почему у «Фацера» все еще есть шоколад под названием «Гейша». Комментарии финских читателей весьма красноречивы.

«Мы получали как положительные, так и негативные комментарии»

Финская компания «Фацер» (Fazer) собирается изменить название шоколада «Гейша» (Geisha). Эту тему подняли в Твиттере, когда один из пользователей соцсети поинтересовался, почему у «Фацера» все еще есть шоколад под названием «Гейша».

«„Фацер” производит шоколад „Гейша” уже около 100 лет, и мы понимаем, что за это время мир успел измениться. То, что в начале XX века казалось экзотическим и интересным, в современном мире часто выглядит неуместно. Мы приняли во внимание Ваш комментарий и обдумаем варианты названия бренда», — написала компания «Фацер» в Твиттере.

Директор «Фацер» по связям с общественностью Лииса Ээрола (Liisa Eerola) говорит, что компания и раньше задумывалась об изменении бренда.

«Мы получали как положительные, так и негативные комментарии. В Твиттере много пишут о расизме, мы получали комментарии о культурной апроприации и равноправии женщин. Мы хотим серьезно отнестись к замечаниям и подумать, какое решение в данной ситуации было бы правильным».

«Женский силуэт мы убрали с упаковки конфет уже давно. Сейчас на ней остались только цветы и розовый фон».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kayo (@aozorakayo) 29 Май 2018 в 12:55 PDT

Ээрола также считает, что визуальный образ бренда сохранится, даже если название изменится. Пока название остается прежним.

«В некоторых комментариях нас просили не принимать поспешные решения. Мы тщательно обдумаем ситуацию. Это серьезный вопрос».

Шоколад «Гейша» — не единственный продукт, вызвавший недоумение у покупателей.

Пользователь Твиттера Антер Яша спросил у компании «Валио» (Valio), почему на упаковке турецкого йогурта изображен мужчина в феске. Этот колпак считался в Турции национальным головным убором с 1830-х по 1920-е годы, пока руководитель страны Кемаль Ататюрк не запретил его ношение.

Сейчас феска воспринимается многими турками как напоминание о реакционном прошлом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jenny Puurtinen (@jennypuurtinen) 10 Дек 2015 в 10:59 PST

«Мы не рассматривали использование фески и всего изображения в таком свете. Вот такое простое объяснение. В ближайшее время мы предложим новый дизайн», — ответил представитель «Валио».

Позже пользователь написал, что он всего лишь пошутил и не видит никаких проблем в дизайне упаковки.

Производитель мороженого «Эскимо» (Eskimo) тоже собирается изменить название продукта.

«Мы задумались об этом недавно. Для нас очень важно равноправие, как и то, чтобы никто не столкнулся с неравноправием. Мы изучаем эту тему», — сообщила «Илта-Саномат» (Ilta-Sanomat) директор компании «Фронери Финланд» (Froneri Finland) по связям с общественностью Минна Брунберг (Minna Brunberg).

Комментарии финских читателей

Joku tolkku asioihin

Прекратите! Если современный мир сосредоточится только на названиях и дизайне товаров, мы пойдем в неправильном направлении. В данном случае речь идет о шоколаде, который существует уже больше 100 лет!

Ei edes naurata enää

«Фацер» выставляет себя на посмешище.

Aleksis kivi

О Боже, да хватит уже. Люди и фирмы сходят с ума, один за другим… Это уже пугает.

Jari Lydén

Гейша — уважаемая в Японии профессия. Почему ее нужно стыдиться, зачем менять название шоколада?

Мария Эрма (Maria Erma)

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