Facebook запустил в Instagram аналог TikTok

Новый сервис Instagram Reels заработал сегодня.

Facebook объявила о всемирном запуске сервиса Instagram Reels (на базе принадлежащего ей Instagram). Новый сервис для создания и просмотра коротких развлекательных видео является аналогом китайского приложения TikTok.

Чтобы снять 15-секундный ролик, достаточно открыть камеру в Instagram и выбрать соответствующую функцию на панели внизу. Автор сможет использовать различные инструменты видеомонтажа и аудиодорожки из каталога треков, можно наложить и собственный звук.

Как и в TikTok, видео в Instagram Reels могут быть приватными или доступными для всех пользователей.

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