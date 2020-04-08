Facebook запустила новый мессенджер Tuned — для влюблённых

В ленте новостей будут публиковаться события из жизни только двух человек.

Входящая в структуру Facebook экспериментальная команда, NPE Team, представила новое приложение — мессенджер для влюблённых Tuned, пишет The Verge.

Tuned — это личное пространство для двух людей, в котором они могут свободно выражать свою любовь, делиться настроением, музыкой и вести общий дневник с особыми моментами, говорится в описании приложения на App Store.

Особенности мессенджера — приватная лента новостей, оформленная в стиле дневника, интеграция Spotify, чтобы можно было делиться музыкой, возможность отправлять фото, заметки, голосовые записи, а также наборы стикеров и реакций.

Приложение бесплатное и доступно только на iOS. Чтобы им воспользоваться, регистрация в Facebook не требуется. Однако нужно подписать пользовательское соглашение соцсети, уточняет The Verge. В общем Tuned несильно отличается от других мессенджеров, отмечает издание.

NPE Team была создана в июле 2019 года. Ей принадлежат редактор мемов Whale, чат Bump и музыкальное приложение Aux. В феврале 2020 года в App Store было опубликовано приложение Hobbi, посвящённые личным увлечениям пользователей.

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