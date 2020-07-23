Facebook добавила в приложение Messenger разблокировку по Face ID или отпечатку пальца

Функция доступна пользователям с iOS, для Android она появится в ближайшие месяцы.

Facebook анонсировала дополнительные функции в настройках приватности в приложении Messenger.

Теперь пользователи смогут включать функцию App Lock — разблокировку приложения с помощью отпечатка пальца или Face ID.

Опция доступна пользователям iPhone и iPad, а владельцы Aidroid-устройств смогут воспользоваться ею через несколько месяцев, рассказали в компании.

Соцсеть также сообщила, что в будущем добавит в настройки возможность выбирать, от кого принимать звонки и сообщения, как сейчас в Instagram. Изображения от неизвестных пользователей будут размываться.

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