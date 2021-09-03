Фабрика Porcelanosa – безупречное качество и инновационный дизайн

Основным стремлением предприятия является создание безупречной продукции, которая смогла бы удовлетворить все потребности и желания современного покупателя. Нужно отметить, что первоначальные цели были с успехом достигнуты, после чего компания не остановилась на достигнутом.

Компания занимается производством керамической плитки и керамогранита Porcelanosa является одной из фабрик, которая входит в состав не только Испании, но и всего мира. Таким образом, Porcelanosa Grupo, безусловно, мировой лидер на рынке облицовочных материалов и задает ориентиры производства уже более 40 лет.

https://www.keramspb.ru/ispanskaya-plitka/porcelanosa/oxford

Завоевав большую популярность и признание по всему миру, предприятие не перестает совершенствовать и модернизировать производственные процессы и технологии, что позволяет создавать по-настоящему уникальную продукцию.

Безусловно, такого оглушительного успеха компания сумела добиться не только благодаря современному оборудованию и инновационным технологиям, но и благодаря высококвалифицированному персоналу. Штат сотрудников фабрики Porcelanosa насчитывает более 800 человек, где каждый вносит бесценный вклад в развитие производства и создание качественного товара.

Кроме того, важным критерием успешного предприятия является разнообразие представленной продукции. Компания готова предложить своим покупателям широкую гамму цветов, текстур и стилей, которые впишутся в интерьер ванной комнаты, кухни, жилых и общественных помещений. Таким образом, любая дизайнерская задумка с легкостью воплотиться в жизнь с помощью ярких и неповторимых коллекций керамической плитки.

Большую популярность получила линия коллекций керамического паркета PAR-KER®. Благодаря высокой прочности и износоустойчивости, а также точной имитации фактуры дерева такое покрытие стало революцией в дизайне интерьеров, давая возможность использовать паркет в самых различных помещениях и эксплуатационных условиях.

https://www.keramspb.ru/ispanskaya-plitka/porcelanosa/liston-oxford

Огромное внимание компании сосредоточено на заботе об окружающей среде, считая этот аспект важным и приоритетным для своей деятельности. На протяжении 30 лет предприятие работает над тем, чтобы усовершенствовать и оптимизировать все производственные системы, тем самым снизив их воздействие на окружающую среду.

Безусловно, такое стремление не может остаться незамеченным, ведь сегодня, в условиях сложившейся экологической обстановки, такой критерий также является определяющим при выборе современной продукции.

Наиболее популярными коллекции фабрики Porcelanosa являются: Oxford, Liston Oxford, Liston Madera. В данных коллекциях плитки имитируют дерево, которое гармонично сочетается с любым стилем интерьера.

Источник: Компания КЕРАМ МАРКЕТ

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Сайт керамической плитки: https://www.keramspb.ru