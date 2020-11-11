Энергетические вампиры

Со второй половины XX века человеческим энергообменом занялась большая наука. Примерно в середине 80-х с легкой руки ученых из Института биоинформации им. А. С. Попова это научное направление вполне официально назвали биоэнергетикой.

Теперь не только духовные люди, не только ясновидящие и экстрасенсы, но и физики с медиками сходятся в том, что человек – это сумма энергий. Японский профессор Накатани, создавший одну из методик диагностики состояния здоровья по уровню электрического напряжения в акупунктурных точках, считает, что нормальный коэффициент жизненной энергии у человека – 54%.

Такого количества энергии достаточно, чтобы хорошо работать, отдыхать, заниматься любовью и делать прочие важные дела. Если уровень энергии падает, это уже ослабление организма, которое может привести к болезням.

Организм старается восполнить нехватку жизненной энергии и делает это без вмешательства нашего сознания, то есть автоматически. Часто человек берет ее у себе подобных, потому что такая энергия, как диетический продукт, легче усваивается. Правда, это не значит, что поглощающий энергию – обязательно вампир.

В биоэнергетике есть основополагающий постулат, что люди всегда обмениваются энергией, находясь рядом, даже когда молчат или спят. Поля энергии, которую мы все носим с собой, находятся в постоянном взаимодействии. Тончайшие невидимые нити соединяют нас с каждым, с кем мы дружим или враждуем.

Чем плотнее мы общаемся с человеком, тем крепче нить, ведущая от него к нам. Самые прочные нити соединяют нас с родителями, друзьями, супругами и детьми. Именно эта связь позволяет матерям чувствовать на любом расстоянии, что с их ребенком случилась неприятность.

Ученые экспериментально доказали, что все живые организмы, включая человека, излучают энергию в диапазоне от 300 до 2000 нанометров, что в данном случае совпадает с герцами. Эта энергия получила название “биоплазма”, она же – “аура”. Термин “аура” придумал доктор Уильям Килнер.

Еще в 1911 году он сообщил о своих опытах наблюдения за энергетическим полем человека с помощью цветных экранов и фильтров и доказал, что аура существенно отличается у разных людей в зависимости от возраста, пола, умственных способностей и состояния здоровья. Килнер разработал также методику диагностики некоторых болезней на основе цвета, текстуры, объема и общего вида энергетической оболочки.

Под термином «энергетический вампиризм» понимаются такие взаимоотношения между людьми, при которых происходит силовой забор жизненной силы – энергии биополя. При этом одному человеку становится легко и хорошо, а другому плохо.

Вампиризм – это не только болезнь, но и социальное явление. Кармическая медицина с помощью астрологии способна дать анализ этой болезни, показывает методы лечения вампиров и средства защиты от них.

Практически ежедневно мы сталкиваемся с вампиризмом неосознанным – энергетическим паразитизмом. Что это такое? У каждого из нас бывают периоды энергетического голодания – после болезни, тяжелой работы, стрессовых ситуаций, когда мы можем тянуть энергию откуда только можем.

Пытаясь восполнить тающие силы, обычные люди невольно становятся энергетическими вампирами, даже не догадываясь об этом. Они не злодеи, просто у них мало собственной энергии. Кто-то предпочитает восстанавливать свои силы среди природы, кто-то – идти “в люди”…

Каков механизм энерговампиризма? Помните уроки физики? Если соединить два сообщающихся сосуда трубочкой, то уровни жидкости в них выровняются. Точно так же происходит и с людьми.

От человека с большим уровнем энергии жизненные силы автоматически перетекут к ослабленному – с низким уровнем энергетики. Была бы “трубочка”. А ее, оказывается, не так уж сложно и организовать. Hаиболее очевидный способ – физический контакт.

Hо люди обмениваются между собой энергией, даже не дотрагиваясь друг до друга. Соприкасаются лишь их ауры – энергоинформационные оболочки. Аура – это защитный экран, не дающий чужому полю пробиться к человеку.

Hо есть у нее еще одна функция. Когда человек проявляет к чему-то интерес, его аура как бы открывается, пытаясь охватить, втянуть и понять это нечто. Кстати, именно это свойство ауры позволяет людям эффективно подпитываться и свежей энергией от природы.

Интуитивно чувствуя это качество ауры, биовампир своей первой задачей ставит завладеть вашим вниманием, чтобы вы в своей ауре сами открыли “дверцу” для утечки энергии. Наипервейшее желание энерговампира – хотя бы на время привлечь к себе внимание.

Hо этого недостаточно. Биовампиру необходимо войти с нами в энергетический контакт, то есть ввести нас в близкое ему состояние. Дело в том, что существует одна замечательная способность ауры человека: она может воспринимать только “родственную” ей энергию.

Поэтому человек, покушающийся на чью-то энергию, всеми силами старается настроить жертву на свои “частоты” – частоты низкой духовности. Ему нужны ваши раздражительность, агрессивность, страх, беспокойство, суетливость…

Во-первых, эти состояния сами по себе вызывают повышенную утечку жизненных сил. А во-вторых, утекающая энергия, как мы уже говорили, – “родная” для вампира. Почти в каждом коллективе можно встретить человека, который как бы запрограммирован на конфликт.

Где бы он ни появлялся, он сразу становится центром внимания, вокруг него сразу возникает аура раздражения и агрессии, которая вытягивает из окружающих жизненные силы. С ним неуютно всем, даже друзьям. Впрочем, друзей у него, как правило, нет. Потому что ужиться с энерговампиром-“агрессором” может только очень мощный донор или еще больший вампир, чем он.

Близки к этому типу и другие энергопаразиты: “тираны”, нагоняющие страх на подчиненных и питающиеся их энергией, “хулиганы”, интриганы и истерики… При кажущемся разнообразии все они в конечном итоге действуют одинаково – привлекают к себе внимание, вводят будущую жертву в состояние раздражительности или обиды и благодаря этому отсасывают ее энергию.

Вы хотите защититься от такого агрессора? Это в ваших силах. Hе вступайте в конфликт, даже если вас усиленно провоцируют: с вашим раздражением, злостью из вас уходят и жизненные силы. Hе мстите, не отвечайте злом на зло.

“Око за око” – это верный путь к самоуничтожению. Прощайте, даже если люди откровенно перед вами виноваты. Когда-то В.Гюго сказал: “Если кто обидел тебя, отомсти мужественно. Оставайся спокоен – и это будет началом твоего мщения, затем прости, – это будет концом его.”

Чистая совесть, душевное спокойствие, бескорыстие, высокие духовные цели и вера в Божественную защиту – гарантия вашей неуязвимости! Помните, высокодуховной энергией биовампир подпитываться не может!

Да, но если и мы не идеальны и нередко имеем много общего с нашими вампиризирующими партнерами. Как защититься в этом случае? Старайтесь избегать контактов с неприятными людьми.

А коли вынуждены иметь с ними дело, не смотрите им в глаза – это самый сильный канал энергообмена. Спокойный, самоуверенный до наглости, внимательный взгляд вампира в ваши глаза – и пошла утечка вашей энергии. Избегайте таких “зрительных дуэлей”.

Hе раскрывайте свою энергетику “энергоподозрительным” людям. При общении с ними держите руки скрещенными на груди или соединенными в замок напротив солнечного сплетения. Ступни тоже желательно соединить. Тем самым вы “замкнете” свою энергетику и сделаете ее труднодоступной для посторонних.

(Продолжение следует)

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Рубрику ведет Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований.