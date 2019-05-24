Электронное пианино – функционально и практично!

Прогресс не стоит на месте, и сегодня альтернативой громоздкому деревянному фортепиано выступает модное, функциональное и практичное электропианино! Оно прослужит вам не один год, а, в отличие от старого фортепиано, оно не будет расстраиваться со временем, негативно влияя на качество вашей игры. Среди всех преимуществ данного музыкального инструмента можно выделить несколько ключевых:

– компактность и легкость в транспортировке. Не бойтесь переезжать!

– широкое разнообразие полезных функций. Не бойтесь экспериментировать!

– возможность играть в наушниках. Не бойтесь разбудить соседей!

А также к плюсам можно причислить огромное изобилие тембров и звуков, наличие обучающих программ и, конечно же, современный внешний вид, благодаря которому пианино идеально впишется в ваш интерьер. Вы можете купить электронное пианино и наслаждаться игрой на своем новом уникальном музыкальном инструменте долгие годы.

Как выбрать электронное пианино

Естественно, в выборе электронного пианино следует отталкиваться в первую очередь от собственных потребностей, а также исходя из своего бюджета. Если вы ищете инструмент для обучения, можно подобрать вариант попроще, а вот профессиональному музыканту будет интересен максимально расширенный функционал.

В первую очередь в процессе приобретения обратите внимание на такие моменты, как:

клавиатура. Современные производители цифровых инструментов стремятся к тому, чтобы они ни коим образом не отличались от классических вариантов. И очень важно, чтобы клавиатура электропианино не отличалась по тактильным ощущениям, например, тяжестью нажатия клавиш;

звучание. Тембр не должен отличаться от классического пианино и электронный аналог выдавать такой же звук;

легкость в управлении инструментом. Настройки должны быть понятными и простыми даже для ребенка. Вы должны иметь возможность подстраивать не только громкость, но и чувствительность клавиш, выстраивать частотные настройки, звучание тембров, создавать звуковые эффекты и так далее;

возможность подключения к ПК. Данная функция поможет вам расширить свои возможности, подключив его к компьютеру. Таким образом, вы можете записывать свою игру в режиме реального времени, чтобы использовать ее в дальнейшем в различных целях.

Выбирая электропианино, вы делаете выбор в пользу простоты и непревзойденных возможностей!