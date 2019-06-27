Эффективные Методы Торговли на Рынке Форекс

Трейдинг – очень серьёзная и интересная работа. Если вы решили посвятить себя торговле на валютно-фондовых рынках, то должны иметь чёткий бизнес-план и хотя бы несколько отработанных стратегий, которые позволят вам быть успешными. Каждый трейдер должен определить, какой метод торговли ему подходит больше.

В работе на рынке Форекс существует несколько методов торговли:

Скальпинг

Практически все начинающие трейдеры предпочитают внутредневную торговлю, что легко объясняется с точки зрения психологии трейдинга. Это как в спорте. Если ты видишь финишную черту, бежать становится веселее. Начинающие трейдеры хотят скорее увидеть результат, поэтому и практикуют торговлю на более мелких таймфреймах. Для успешного скальпинга необходимо выбирать активы с небольшим спредом и высокой волатильностью. Не рекомендуется торговать во время выхода новостей, отмеченных в экономическом календаре, как очень важные.

Внутридневная торговля

Внутридневная торговля иначе именуется дейтрейдиногм, а трейдеры, практикующие её -дейтрейдерами. Суть торговли заложена в названии. Сделки отрабатываются на любых внутридневных таймфреймах, все позиции закрываются в рамках одного дня. Стратегии, применяемые во внутридневной торговле, отличаются от тактики скальпинга, поскольку здесь гораздо более широкие амплитуды стоп лоссов и тейк профитов. Однако, в дейтрейдинге, как и в скальпинге рекомендуется воздержаться от заключения сделок в период выхода статистических данных, а также, во время пересечения работы Лондонской и Нью-Йоркской валютно-фондовых бирж.

Внутридневная торговля популярна не только у начинающих трейдеров, но и у тех, кто давно и успешно работает на Форекс рынке. Преимущества дейтрейдинга заключаются в том, что вы закрываете сделку до конца текущего дня, не заморачиваясь на прогнозирование следующего, ведь это требует дополнительных знаний и навыков.

Среднесрочная торговля

Среднесрок предполагает нахождение в открытой позиции от одного до нескольких дней.

Аналитика проводится на таймфреймах от 4-х часов. Отношение прибыли к рискам при такой торговле гораздо ниже, чем на скальпинге и дейтрейдинге. Безусловными плюсами среднесрочной торговли являются:

возможность ухватить трендовое движение;

пересидеть в открытой позиции время повышенной волатильности актива при выходе новостей.

Долгосрочная торговля

Этот метод редко используется на Форекс. Долгосрочная торговля больше подходит для рынка акций и фьючерсов. Для использования метода долгосрочной торговли на валютном рынке трейдер должен понимать меж рыночные отношения и владеть навыками фундаментального анализа. Долгосрочные сделки могут длиться от нескольких месяцев до года. Используя данную тактику, нужно учитывать размер СВОПа по открываемым позициям, чтобы иметь возможность оценить потенциальную рентабельность сделки до её совершения.

Долгосрочная торговля более комфортна с той точки зрения, что единожды заключив сделку, вы можете забыть про терминал на долгое время. Минус в том, что долгосроком надо торговать, на депозите, который сможет выдержать длительную по времени и большую по амплитуде просадку.

Каждый трейдер сам определяет, какой из методов торговли подходит именно ему. Как правило, вы проходите путь от скальпинга к среднесроку. Только овладев основами технического и фундаментального анализа, а также, найдя свой фирменный стиль вы сможете стать успешным.

Главное никогда не останавливаться на достигнутом и не унывать, если у вас что-то не получается с первого раза. Желаем вам прибыльных сделок!