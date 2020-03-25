Эффективное средство современного бизнеса

Мониторы профессионального предназначения постоянно совершенствуются и модернизируются: увеличиваются в размерах, возрастает разрешение, снижается вес, что требует применения новых решений для коллективных систем отображения информации. При инсталляции полиэкранов применяются LCD (ЖК) или LED (светодиодные) дисплеи.

При выборе технологий для комплексной интеграции средств отображения информации принимаются такие критерии, как дизайн, простота установки, качество изображения, эргономичность, простота обслуживания и стоимость.

Особенности системы устройств

Максимально эффективную передачу сообщений клиенту обеспечивает видеостена, представляющая собой систему устройств (дисплеев), объединенных в единую поверхность. Она воспроизводит определенные объемы информации из различных источников в многооконном режиме. Благодаря модульному строению, панели можно совмещать, что позволяет создавать экраны разных размеров.

Такое оборудование от известных и проверенных производителей Christie, Philips, Samsung, Vestel является востребованным в ситуационных и антикризисных центрах, диспетчерских помещениях промпредприятий, организации концертных и других мероприятий шоу-бизнеса, то есть везде, где необходимо проведение постоянного мониторинга, контроля и анализа больших потоков визуальной информации.

От количества жк панелей, представляющих собой проекционные модули, зависит размер видеостены. Тщательный подбор и состыковка улучшают четкость изображения, и снижают риск потери необходимой информации на их стыке (шве).

Показатели передачи контента

Единое табло из профессиональных мониторов обладает высокими качественными показателями и характером передачи мультимедийного контента:

изменение настроек, благодаря контроллеру и ПО, позволяет получить новое оформление и новые возможности для передачи данных;

применение различных способов при выборе дизайна – фото, видеоролики, пейзажи и пр.;

яркость и насыщенность красок и передаваемых оттенков контента (даже после 5-10 лет эксплуатации);

экономичность энергопотребления;

отсутствие ограничений в размещении (здание, вне помещения, панорамное полотно, модули под углом и пр.).

Оборудование для ЖК-панелей значительно проще, чем для светодиодных мониторов. Широкий модельный ряд проекционных модулей для видеостен позволяет расширить возможности эффективной передачи рекламных и информационных сообщений клиенту. В процессе разработки проекта системы отображения учитывается ряд факторов, определяющих структуру и комплектацию технического оснащения: оптимальное расстояние просмотра, климатическая среда эксплуатации, вспомогательные расходные материалы, крепление и др.

Составные элементы системы разработаны с таким расчетом, чтобы получить равномерность изображения в случае любых инсталляций, обеспечивая совместимость с различными компонентами и платформами.