Духовой шкаф “Вентолюкс” – лучший выбор для современной кухни

Современные кухни оборудуются с помощью различной бытовой техники, позволяющей создавать настоящие кулинарные шедевры. Многие домашние хозяйки предпочитают использовать духовой шкаф Вентолюкс, который значительно сокращает время на приготовление еды и физические усилия. Электрический агрегат идеально вписывается в интерьер помещения. Он наделен разнообразными полезными функциями.

Основные преимущества духового шкафа

Производитель духовых шкафов Ventolux круглый год работает над обновлением кухонной техники. В продаже уже есть более 30 моделей, в которых идеально сочетается функциональность и ценовая доступность. Покупателям предлагаются духовки, выполненные в классическом и в современном стиле. Это позволяет сделать оптимальный выбор для каждой конкретной кухни.

К основным преимуществам духовых шкафов Вентолюкс относится:

разнообразие цветовых оттенков фасадов кухонной техники;

наличие функции микроволновой печи;

компактность размеров, позволяющая экономить свободное пространство;

возможность использовать большое количество рабочих режимов и программ;

высокое качество заводской сборки.

Для управления духовыми шкафами используются механические ручки или удобный сенсорный экран. При выполнении обработки внутренней поверхности духовки используется высококачественная эмаль. Потребителям предоставляется длительная заводская гарантия, которая составляет 36 месяцев.

Главные критерии выбора духового шкафа “Вентолюкс”

При выборе электрической духовки обязательно учитываются особенности планировки кухонного помещения. Повышенным спросом пользуются у домохозяек компактные варианты, которые идеально подходят для малогабаритных квартир. Большинство фирменных духовых шкафов имеют надежную защиту от проникновения влаги. В них есть функции отложенного запуска и каталитической очистки.

В зависимости от общей цветовой гаммы интерьера кухни можно приобрести духовку с черным, белым, кремовым или черно-красным оттенком. Сэкономить свободное пространство в помещении можно с помощью встраиваемых моделей оборудования. Их можно устанавливать под столешницей кухонного шкафа или под варочной поверхностью. Для приготовления блюд из рыбы и мяса, а также мучной выпечки лучше покупать оборудование с верхним и нижним нагревом. Духовки с хорошей вентиляцией – идеальное решение для приготовления тортов и запеканок.