Дуб – интересное и необычное дерево мира

Дубы считаются одними из самых старых и распространенных деревьев на планете. Они появились задолго до человека. На протяжении всей эволюции эти гиганты становились домом и источником питания для множества животных. Для первых людей дубы становились материалом для домов, инструментов и произведений искусства. Конечно, использовалась и другая древесина, но дуб считался одним из самых крепких. Кроме этого, деревья становились тотемами в первичных религиозных культах.

Сегодня из всех частей растения производят множество продуктов: от мебели до косметики и лекарств. Сам по себе дуб – интересное и необычное дерево.

Несколько интересных фактов:

Хотя они считаются гигантами, фактически – это деревья средней высоты. Свое определение гигантизма они получили за счет огромной длины веток, которые могут образовывать крышу вокруг ствола. Основание у земли может иметь диаметр до нескольких метров.

Эти растения крайне устойчивы к агрессивной внешней среде. Этому способствует содержание дубильной кислоты, которая защищает листья, желуди и древесину от грибковых инфекций и насекомых. Дубы – практически единственные представители флоры, которые живут уже 65 миллионов лет на Земле. Прожить же теоретически они могут до 1000 лет. Например, дуб Авраама (Мамврийский) в Израиле предположительно живет уже 5000 лет. При этом у него отмирают некоторые ветви, но продолжают появляться новые ростки.

Желуди любят не только свиньи и дикие кабаны. Ими питаются птицы, которые могут добраться до сердцевины через жесткую оболочку. За всю жизнь среднестатистический дуб производит до 10 миллионов желудей. Хотя для многих животных они являются кормом, собакам и лошадям они противопоказаны. Дубильные и галловые кислоты вызывают у них сильное отравление, провоцируют заболевания ЖКТ, почек и печени.

Если вы решили разбогатеть на посадке трюфелей, то забудьте. Эти грибы растут настолько непонятно, что селекционеры не смогли еще ни разу вырастить искусственную локализацию. Точно известно только то, что трюфели очень часто попадаются у дубовых корней. Именно поэтому фермеры во Франции часто садят дубы на своих участках в надежде «приманить» грибы. И у некоторых это даже получается.

Желуди начинают появляться на дереве после 50 лет. Из 10 000 плодов по статистике только один успевает вырасти в молодое деревце. Остальные уходят на корм животным и птицам, иногда просто не прорастают.

Понравилась статья? Поделись с друзьями – сделай репост!

Источник