Древние люди были вегетарианцами, полагают ученые

“Древнее поселение в Австралии, которому 65 тыс. лет, свидетельствует, что группы аборигенов питались фруктами, орехами, пальмовыми стеблями, жареными корнями и клубнями”, – передает Daily Mail.

“Ученые, изучающие одно из старейших мест проживания аборигенов в Австралии, обнаружили новые доказательства того, что многие древние люди питались преимущественно вегетарианской пищей. Команда ученых, возглавляемая архео-ботаником Университета Квинсленда Анной Флорин, в сотрудничестве с группой первых австралийцев из этого региона исследует Маджедбебе, одно из самых ранних известных населенных пунктов в стране, насчитывающее 65 тыс. лет. Команда обнаружила коллекцию небольших образцов древесного угля, содержащих следы различных продуктов, которые самые ранние жители поселения готовили и ели”, – передает газета.

“Флорин рассказала Newsweek, что эти образцы сформировались случайно, когда маленькие кусочки пищи вываливались во время приготовления пищи. Эти кусочки смешались с горящими углями внизу и превратились в древесный уголь, который помог сохранить химические следы, указывающие на изначальные ингредиенты”, – говорится в статье.

“Команда ученых использовала мощные микроскопы, чтобы идентифицировать различные химические следы (…) и сопоставить их с различными растениями, обычно произрастающими в этом регионе. Образцы содержали указания на 10 различных продуктов, включая семена фруктов, скорлупу орехов, фрагменты пальмовых стеблей, волокна ямса и оболочку корневищ”, – сообщается в публикации.

“Это указывает на то, что древние люди питались, в основном, растительной пищей”, – указывает Daily Mail.

“Также ученые обнаружили следы небольшого фрукта с твердой оболочкой под названием пандан, внутри которого есть съедобный орех, богатый белком и содержащий больше жиров, чем даже кокосовая мякоть. Этот особо ценный источник питательных веществ был трудоемкими в обработке и предполагал многочасовое долбление каменным пестиком в каменной ступе (…)”.

(…)

“Мы обнаружили жернова и думаем, что люди перемалывали семена и обрабатывали много разных растений и вкладывали в это много усилий, и именно так они могли адаптироваться к новым условиям”, – сообщила Флорин веб-сайту университета.

Майкл Томсен | Daily Mail

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