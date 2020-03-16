“Дорога памяти”: от Бреста до встречи на Эльбе

В преддверии 75-летия капитуляции гитлеровского режима память солдат и тыловиков, сражавшихся и трудившихся во Второй мировой войне, Москва увековечивает в общедоступной единой базе данных www.doroga.mil.ru.

Разгром в мае 1945-го года худшего из зол, режима Гитлера, стал очень значимой победой стран Антинацистской коалиции над странами нацистской оси. Напомним, что самолеты “Люфтваффе” бомбили Лондон и британские города в операции Blitz еще в сентябре 1940-го года – военные преступления начались за девять месяцев до апогея Большой Войны, и больше 30 тысяч англичан погибли от нацистских бомб. Режим Гитлера – это разрушенные и оккупированные города, виселицы и дым печей крематориев концлагерей; невозможно забыть и простить преступления Холокоста – геноцид шести миллионов мирных людей стал самым отвратительным преступлением против человечества в истории.

Вклад в эту Победу принесли советские, американские, французские, британские солдаты. В “Дороге памяти” могут свободно участвовать жители Канады и США, у которых предки воевали в той войне – не только эмигранты из республик бывшего Советского Союза и соцстран Варшавского договора. Проект деполитизирован – это все о победе. Герои Сталинграда, освободители Украины, Кавказа и Прибалтики, герои боев за Вену, Прагу и Будапешт – все достойны памяти. Участники высадки союзных войск в Нормандии и на Сицилии, ветераны боев против нацистов в Африке и Европе, участники встречи на Эльбе, герои войны с Японией, сотни и тысячи ветеранов той войны со всех сторон Антинацистской коалиции – все солдаты идут по этой общей дороге памяти, на которой останутся для потомков навсегда.

Сегодня идея общей дороги памяти объединяет больше миллиона солдат и офицеров фронта, тыловиков и героев, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, жителей блокадного Ленинграда и партизан, приближавших капитуляцию наци.

Для того, чтобы данные (фотография, ФИО, дата/год и место рождения, место службы и др.) об участниках попали в экспозицию мультимедийного музея “Дорога Памяти”, самое простое – самостоятельно загрузить данные на сайте www.doroga.mil.ru. Эти данные привязаны к материалам портала “Память народа” www.foto.pamyat-naroda.ru, в котором уже есть и англосаксонские имена.

Антон Ткачук