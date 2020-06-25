Доме, в саду, в автомобиле

Наверняка вы слышали о таком полезном бытовом приборе, как минимойка. Давайте разберемся, в каких случаях она может быть нам полезна и обязательно ли она должна быть в вашем доме.

Для примера возьмем одну из моделей лидера по производству мини-моек компании Karcher. Модель K 2 Full Control предназначена для периодического использования. С ее помощью вы можете легко очистить грязь на садовых инструментах, велосипедах, помыть автомобиль, почистить салон, удалить загрязнения с мягкой и садовой мебели.

Мощный и надежный помощник

Модель имеет два колеса для удобного и легкого перемещения, шланг высокого давления длиной 4 метра, грязевую фрезу с вращающейся точечной струей воды, которая помогает быстро удалить въевшуюся грязь. Специальный водяной фильтр защищает насос от проникновения грязи. Также вы можете подключить мини-мойку к садовому шлангу, для этого в комплекте есть адаптер 3/4″.

Мини-мойка имеет три режима для чистки разных объектов. Символы-обозначения находятся на дисплее.

Разные режимы настройки регулируются с помощью пистолета высокого давления Full Control Vario Power. Вы можете выбрать мягкий режим очистки (Soft) для легких загрязнений, средний (Medium) и сильный (Hard). Режимы моющего средства можно также легко отрегулировать, повернув струйную трубку Full Control Click Vario Power до желаемого уровня. Ступени давления обозначены пиктограммами, которые нанесены на струйные трубки. Причем с работы под давлением на подачу моющего средства можно переключиться, не меняя струйные трубки, а это значительно ускоряет и облегчает работу.

Удобно использовать, легко хранить

Мини-мойка имеет полностью выдвижную телескопическую ручку, а также оснащена системой Quick Connect – шланг высокого давления подключается к аппарату и пистолету одним щелчком.

На корпусе есть специальные держатели для пистолета, кабеля и других принадлежностей. По окончании работы струйные трубки легко прикрепить к аппарату, аккуратно смотать провод, поместив его на аппарате с помощью удобного крючка, – мойка не занимает много места при хранении, а все принадлежности всегда находятся в одном месте и их не нужно искать во время следующего применения. Благодаря своим габаритам – 586x246x280 мм – мойка не занимает много места при хранении.

Добавьте сюда хорошую мощность (1400Вт), защиту от перегрева, вес до 5 кг, и вы точно захотите, чтобы такой функциональный помощник появился в вашем доме. Особенно мини-мойка пригодится жителям частного сектора. С ее помощью можно легко и быстро убрать на террасе, вымыть плитку, очистить заборы и ограждения от загрязнений и т.д.