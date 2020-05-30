Долой нервозность: какие прокладки надежно защитят от протеканий?

Лучшие прокладки удобны в применении и безопасны для здоровья. Идеальные – обеспечивают надежную защиту и не допускают протекания. Как выбрать безупречный вариант, чтобы всегда чувствовать себя комфортно?

В стремлении удовлетворить актуальные запросы торговые марки выпускают множество гигиенических средств для критических дней и особых случаев. Благодаря огромному ассортименту, всегда можно найти подходящий вариант, если требуется максимальная защита. Вот только из-за многообразия часто возникает проблема выбора – какой продукции отдать предпочтение? Удачной покупка становится в том случае, когда учитываются индивидуальные потребности, а качество изделий не вызывает сомнений. Для этого следует знать, какие существуют прокладки, ориентироваться в сложном мире популярных брендов и придерживаться правил использования.

Основные виды самых надежных прокладок

Высокоэффективную защиту от протекания обеспечивают несколько видов прокладок, основными среди которых являются:

для критических дней – с высокой степенью впитываемости, которая обозначена на упаковке максимальным количеством закрашенных капель (обычно их 5-6), бывают как дневные, так и ночные варианты, характеризуются достаточной толщиной абсорбирующего слоя для впитывания жидкости;

послеродовые – созданы в помощь молодым мамам, используются после рождения ребенка и спасают от специфических обильных выделений;

урологические – помогают успешно бороться с проявлениями столь деликатной проблемы, как недержание мочи.

К наиболее популярным относятся прокладки Либресс. Особенным успехом пользуется продукт Libress Ultra, созданный для очень интенсивных выделений и надежной защиты во время сна. Он выгодно отличается анатомической формой впитывающего слоя, мягкой поверхностью и новым дышащим верхним слоем.

Также широко востребованы прокладки Олвейс. Они обеспечивают до 100% защиты от протеканий, помогая всегда чувствовать себя уверенно. При этом Always очень мягкие, дышащие, подходят под индивидуальные формы и отвечают всем актуальным потребностям.

К признанным лидерам относятся и прокладки Котекс. Среди самых надежных – ночные Kotex Ultra на 6 капель. Они предназначены для обильных выделений, эффективны благодаря уникальному впитывающему центру Fast Absorb. В то же время изделия ультратонкие и отличаются поверхностью «мягкая сеточка».

Что учитывать при выборе и как пользоваться прокладками

Абсолютный комфорт в использовании различных прокладок гарантирован при удачном выборе. Чтобы найти для себя идеальный вариант, нужно обратить внимание на несколько главных критериев.

Степень впитываемости

Для максимальной защиты необходимы гигиенические средства с самой высокой впитывающей способностью. Она обусловлена, как правило, усиленным внутренним слоем с абсорбирующим веществом. Это специальный компонент, который препятствует вытеканию даже интенсивных выделений, превращая в гель. Разобраться с ассортиментом товаров не составляет труда благодаря «капельной» градации. Объем поглощаемой жидкости указан на упаковке – изделия с маркировкой «одна капля» впитывают примерно 5 мл жидкости, «шесть капель» – около 30 мл.

Материал

При выборе важно учитывать, из чего сделан верхний слой. Он непосредственно соприкасается с кожей, поэтому должен быть мягким, приятным на ощупь и быстро пропускать влагу. Чаще всего в производстве используется синтетический пористый материал и натуральные целлюлозные волокна. У каждого покрытия есть свои плюсы и минусы. Синтетические верхние слои быстрее и качественнее впитывают жидкость, но чаще становятся виновниками раздражения. Натуральные превосходят их по деликатности, являются, как правило, гипоаллергенными, но бывают менее функциональными.

Форма и размер

Гигиенические средства выпускаются на любой вкус – от прямых и вытянутых до анатомических. Последние хорошо подстраиваются под контуры тела, поэтому суперкомфортны в применении. По размеру все изделия также бывают разными, но самыми надежные обычно большие, длинные и широкие по сравнению с классическими.

Дополнительные элементы

Чтобы прокладки не подвели, лучше выбирать модели со специальными особенностями конструкции. К ним относятся, в первую очередь, «крылышки», которые предотвращают смещение во время движения. Также можно встретить впитывающие желобки и углубления на поверхности верхнего слоя, боковые элементы в виде мягких резинок и бортиков, небольшие возвышения по краям.

Покупая какие-либо прокладки, важно понимать, что ни одно изделие не обеспечивает постоянную защиту. Их нужно менять по мере заполнения и не позже чем через 4 часа. Производители могут указывать разные цифры, но именно при четырехчасовом интервале не начинает развиваться болезнетворная микрофлора.