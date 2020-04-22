Для чего нужна геодезия земельного участка

Особенности и актуальность проведения геодезии земельного надела

Профессиональная геодезия участка в Москве – это самая важная стадия на предпроектном этапе строительства. Такие инженерные изыскания направлены на всестороннее изучение особенностей местности. Они дают возможность составить грамотную плановую документацию, пройти требуемые государственные экспертизы и без каких-либо проблем перенести проект в натуру.

Суть изысканий

Профессиональная топографическая съемка земельного участка и другие геодезические работы направлены на сбор информации о конкретном наделе, а также составление подробных планов и карт территории. На графических документах отображают:

границы местности;

высотные перепады;

месторасположение и характеристики различных объектов, а также их отдельных элементов.

Карты со зданиями, сооружениями, дорогами, коммуникациями, деревьями и пр. требуются различным профильным специалистам. С помощью таких планов архитекторы, проектировщики, коммунальщики и другие работники смогут справиться с возложенными на них обязанностями.

Этапы организации геодезии участка

Проводится все в три стадии:

подготовка – специалисты выбирают подходящее оборудование, исходя из особенностей местности и ТЗ заказчика, кроме того, рассчитывается стоимость топографической съемки 1 га и требуемые сроки;

полевые работы – сюда входит топографическая, исполнительная, фасадная и подеревная съемка, нивелирование и профилирование поверхностей, а также ряд других измерений;

камеральный этап – собранные данные проверяют и анализируют, после чего геодезисты составляют отчетные документы и планы в выбранном масштабе.

По завершению изысканий специалисты также согласуют требуемую документацию в проверяющих органах.

Почему следует организовать такие изыскания

Если вас интересует, для чего нужна геодезия земельного участка, то благодаря таким исследованиям можно:

собрать сведения, требуемые для составления качественной проектной документации;

пройти необходимые государственные экспертизы;

разработать план подключения к зданиям и коммуникациям;

проконтролировать качество застройки, выявить любые отклонения от плана на самых ранних этапах строительно-монтажных работ;

вынести границы территории (для возведения ограждения, согласования вопросов с соседями и выбора площадки под строительство);

продумать ландшафтный дизайн;

рассчитать объемы земляных работ;

оценить необходимое количество стройматериалов и пр.

Все это и делает привлечение геодезистов необходимым решением на различных этапах застройки и обустройства территории.

Какой будет цена

Нельзя заранее сказать, сколько стоит сделать геодезию земельного участка и объектов на нем. Тут необходимо принять во внимание ряд факторов, таких как площадь исследуемого объекта, требуемая точность, необходимое оборудование, сложность съемки и срочность заказа.

При этом выгоды, полученные по результатам таких исследований, точно превысят все издержки. Ведь благодаря услугам геодезистов можно будет не только решить ряд вопросов с проверяющими органами, но также избежать множества проблем при монтаже и эксплуатации жилого или нежилого сооружения.