Дизайн этикетки и её механизм в привлечении покупателя

После взгляда на обёртку – у человека сразу идет обработка информации и происходит решение связанное с покупкой товара. Первое с чем ознакомится потребитель станет этикетка. Люди могут даже не знать, как выглядит продукция, если вашу упаковку они выделяют среди остальных и обращают на нее внимание – это может существенно повысить уровень продаж.

Как влияет внешний вид этикетки на привлечение покупателей к продукту

Дизайн этикетки – это то, что цепляет взгляд в первые секунды после просмотра товара. Когда человек выбирает товар, первое на что он смотрит — это упаковка. Она может натолкнуть его на разные мысли, клиент может сочти ее за что-то похожее, что уже видел ранее.

Обёртка помогает продвигать вашу продукцию. Посмотрев на нее, потребитель выберет ту картинку – которая вызовет у него наиболее приятные мысли, проведет лучшие ассоциации, понравится визуально. Для этого в создание этикетки стоит вложить не мало сил, которая будет представлять бренд и заставлять клиента представлять его. Из за этого, чаще всего выбираются продукты с привлекательными этикетками, покупатель думает, что это именно та вещь, которой ему так не хватало.

Маркетинговые ходы – это то, что необходимо для продажи любого товара. Важны в любом их проявлении. В случае с обёрткой – это оформление. Оно может заинтересовать человека и даже без рассмотрения товар будет у него в руках. Большинство людей покупают что либо из за внешнего вида. Хоть человек не всегда корректно может вспомнить как выглядит популярный бренд, но если он увидит его – в его голове сразу всплывёт образ и ощущения. Подробнее о товарном брендинге Вы можете прочитать тут.

Какую функцию выполняет этикетка в основании бренда

Основополагающая каждой торговой марки – это визуальное оформление. Ведь именно оно запоминается покупателями. Каждый бренд выглядит по своему, любая мелочь уже может отличить вас от конкурентов, поэтому нужно обращать внимание на все. Уникальные цвета, ваш собственный логотип, материал, рисунки – это ваши козыри в рукаве. Они должны не просто выделяться, а ещё и гармонично смотреться друг с другом, ведь хаотично разбросанные символы никого не привлекут. Стоит продумывать расположение каждого объекта на пачке. Когда человек запоминает дизайн – он запоминает и качество, если оно ему понравится – в следующий раз потребитель это вспомнит и выберет вас. Качество должно быть не только у товара, но и у его «одежды». Ее должно быть приятно держать в руках.

Компания, которую представляет упаковка – связана с ней. Если потребитель услышит название компании – у его всплывет и упаковка, и ощущения о продукции. Если ваш бренд будет развит – он автоматически будет в приоритете у потребителя, а значит у него уже будут сформированные мнения о нем.

Увеличение конверсии и роста продаж продукта за счёт размещения ценностей продукта на этикетке

В создание полноценного дизайна этикеток входит: придумать форму, материал, оригинальный цвет, неповторимое изображение и надписи. При разработке текста – следует учесть ожидания скупщика, то за что он волнуется, что хочет чтобы было в вашем изделии.

Самое главное что вы хотите донести – должно быть легко разборчивым. Основную часть следует писать простым и понятным с первого взгляда шрифтом. Если потенциальный покупатель не сможет понять что вы хотите донести – он не купит товар, ведь он не будет знать – соответствует ли он его ожиданиям. Чтобы выделить какую-либо важную информацию выделяющимся на фоне цветом, то она привлечет взгляд клиента и если его заинтересует сама информация – считайте товар уже в корзине.

Ключевые слова должны находиться впереди всех, чтобы были сразу заметными. Все составляющие этикетки должны гармонировать, все нюансы должны быть проработаны и интересовать потребителей. Вы должны размещать на этикетке ваши преимущества, то чем вы выделяетесь и гордитесь. Подробнее об услуге по разработке дизайна этикетки Вы можете прочитать на сайте ведущего брендингового агентства ForceGear https://forcegear.ru/services/dizayn_etiketki/.

Роль дизайна этикетки в продвижении торговой марки

Задумка бренда и желаемые ассоциации с ним должны быть показаны на этикетке. Правильно подобранные детали и грамотно расположенные на этикетке будут повышать известность марки, а вместе с этим увеличат оборот продаж.

Если у товара или у марки которая его представляет конкуренция слишком высока, то на разработку этикетки лучше всего сделать ещё больший акцент – стоит создать неповторимый дизайн, аналогов которому ещё нет на рынке, тогда все внимание будет обращено на ваш товар, что даст преимущество перед другими. Если вы сомневаетесь в своих силах и думаете, что не сможете создать подходящую обёртку, то вы можете заказать дизайн этикетки в специальных для этого учреждениях, например в брендинговом агентстве ForceGear https://forcegear.ru/uslugi/.