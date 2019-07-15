Диетологи дали рекомендацию по соблюдению арбузной диеты

Арбузная диета может помочь легко сбросить вес. Помимо того, употребление арбузов благотворно влияет на работу почек, а сам плод содержит в себе не мало питательных веществ. Подробнее об арбузной диете рассказали диетологи.

По словам специалистов, несмотря на всю пользу арбузов их злоупотребление, как и злоупотребление любого другого продукта, может привести к аллергии. Перед началом арбузной диеты лучше всего проконсультироваться с врачом. Среди противопоказаний для данной диеты однозначно присутствуют такие как проблемы со здоровьем почек, ЖКТ и сердца.

Суть арбузной диеты заключается в том, чтобы употреблять сочный плод от 2 до 5 дней. Диета является эффективной, но придерживаться её не рекомендуется более 5 дней. Начинать такую диету необходимо постепенно, исключая из рациона тяжелые и вредные продукты. Выходя из диеты рекомендуется постепенно начинать есть яйца, овощи, фрукты, творог и нежирное куриное филе.

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