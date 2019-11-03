Диетолог оценил пятиграммовую норму Минздрава по соли и сказал, кому можно есть больше

Министерство здравоохранения России внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов. Нововведением стала норма потребления соли в сутки, заявил замглавы ведомства Олег Салагай на своем Telegram-канале.

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург оценил решение Минздрава. В комментарии Nation News он отметил, что эта и подобные нормы являются как минимум усредненными.

“Поваренная соль, к примеру, может даже помочь в двух ситуациях: первая ситуация довольно редкая — это надпочечная недостаточность. Для этой болезни характерно снижение артериального давления, а поваренная соль в этом плане помогает. И там есть рекомендация, что пища у таких пациентов должна быть пересолена. Более частая ситуация — гипотония, женская проблема. У молодых женщин бывает сниженное артериальное давление. В этом случае поваренная соль годится как фактор, повышающий давление, и действует лучше, чем кофе. Касательно обычного потребления соли: мы ее потребляем в количестве 15 граммов в день, пять граммов в день — это была всегда рекомендация для пациентов с почечной недостаточностью. Так что эта норма очень усредненная, потому что и ситуации разные, и люди разные”.

Гинзбург считает, что пересчет норм вызван стремлением людей вести здоровый образ жизни. Однако норму в пять граммов соли в день очень трудно соблюсти, добавляет он.

“Даже несоленые продукты содержат соль: макароны, крупы, хлеб и другие продукты. Я не думаю, что это глубоко обоснованно; я бы рекомендовал употреблять граммов 10-12 в случае, если речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, и 15 — если о них речь не идет”.

Диана Ардеева, Виктор Романенко

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