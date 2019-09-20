Диагностика и обслуживание автомобилей Land Rover

Профессиональное обслуживание английских внедорожников Лэнд Ровер можно получить на специализированном СТО компании Arven Auto, где для ТО и ремонта есть все необходимое. Более детально ознакомиться с услугами автосервиса Арвен Авто можно здесь – https://www.arvenauto.com/gde-najti-avtoservis-land-rover-62.html, а также записаться на удобное время к специалистам.

Несмотря на качество деталей и примененных материалов, а также тщательность сборки автомобилей модельного ряда Land Rover, все они имеют материальный ресурс, который со временем изнашивается, а запчасти выходят из строя. В результате автомобиль начинает работать «неправильно», силовой агрегат теряет мощность, в некоторых случаях ухудшается маневренность и управляемость. Проблемы могут возникать как с ходовой частью, так и с электроникой, трансмиссией, двигателем и другими системами авто.

Прохождение компьютерного обследование и коды ошибок при диагностике

Установить, что является причиной и какой дефект повлек за собой неисправность, можно при помощи современного компьютерного оборудования. Выдаваемые коды ошибок точно укажут на неисправность, а специалист определит объем работ по ремонту автомобилей английского бренда. Для замены неисправных узлов и механизмов в автосервисе Arven Auto можно заказать оригинальные запчасти или их качественные аналоги. Это позволит установить именно те детали, которые рекомендованы производителем, с большим запасом прочности и износоустойчивости. На все виды работ компания Arven Auto дает гарантию от 3-х месяцев до 2-х лет, что лишний раз подтверждает качество обслуживания.

Помимо компьютерной диагностики, на СТО можно:

пройти техническое обслуживание авто;

заменить расходные материалы и технические жидкости;

наладить работу блока электронного управления и других систем;

установить дополнительное оборудование, обеспечивающее безопасность управления транспортного средства;

сделать текущий и капитальный ремонт поломанного узла или блока.

Все работы выполняются опытными специалистами, прошедшими специальную теоретическую подготовку и допущенными к обслуживанию автомобилей английского бренда Land Rover. Помимо этого, здесь установлено сертифицированное оборудование, рекомендованное производителем для работы с внедорожниками «Лэнд Ровер».

Также в автосервисе есть возможность заказать детали оригинального производства и качественные аналоги.