Диабет – не приговор! Врачи рассказали какие фрукты можно употреблять в пищу при диабете

Согласно данным специалистов, диабет распространен достаточно широко и большинство из нас, особенно тем, кому уже давно за 50, слышали о таком диагнозе.

Как и в шоколаде, так и во фруктах достаточное содержание сахара, который может повлиять на состояние больного. Сахарный диабет, особенно второго типа, появляется не сразу. Чаще всего из-за ведения нездорового образа жизни. Дело в том, что через определенное время истощается поджелудочная железа и снижается восприимчивость клеток к инсулину.

Однако при соблюдении диеты, при которой из рациона убираются быстрые углеводы и десерты с содержанием сахара, можно контролировать диабетное и преддиабетное состояние. Врачи в таком случае не исключают из рациона фрукты с низким содержанием сахара, такие как чернослив, гранат, яблоки, апельсины, персики и другие, чей гликемический индекс достаточно низок. Фрукты так же включают в себя клетчатку, которая особо необходима диабетикам, так как она улучшает пищеварение и замедляет усвоение углеводов.

А вот от употребления фиников врачи просят воздержатся, так как их гликемический индекс 110, что достаточно много. Самый же низкий гликемический уровень у черной смородины.

В любом случае, рацион питания и разрешенные фрукты, а возможно и некоторые десерты, стоит обсудить с лечащим врачом, только он сможет выстроить правильное питание, после того как узнает степень развития диабета.

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