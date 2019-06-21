Действительно ли важно оставаться в сознании при серьезной травме

Мы все видели сцены фильма, где кто-то серьезно ранен и периодически теряет сознание. Кто-то там рядом с раненым обязательно кричит что-то вроде: «Оставайся со мной, слышишь!»

Мы все видели сцены фильма, где кто-то серьезно ранен и периодически теряет сознание. Кто-то там рядом с раненым обязательно кричит что-то вроде: «Оставайся со мной, слышишь!». Даже иногда прямо говорится, что человеку важно оставаться в сознании, чтобы Смерть с косой не пришла за ним. Часто в этих сценах человек рядом с раненым бьет его по лицу и/или трясет его за плечи, пытаясь не дать ему потерять сознание. Действительно ли так важно пребывать в сознании тому, кто серьезно ранен, как это часто показывают в фильмах?

На самом деле, бессознательное состояние может даже слегка помочь в некоторых случаях. Например, одно исследование показало, что, когда крыс умышленно «вырубали», они продуцировали примерно на 50% меньше молекул АТФ. (АТФ — это энергия, которую клетки используют для выполнения всех своих жизненно важных функций.) Конечным результатом всего этого стало снижение потребности мозга в энергии примерно на 66%, что может быть очень хорошо, если ваше тело уже испытывает недостаток в необходимом количестве ресурсов для поддержания жизнедеятельности.

Тем не менее, надо заметить, что пребывание в сознании может быть очень полезным в некоторых случаях. Например, человеку, который оказывает раненому медицинскую помощь, проще будет понять, в какой конкретно помощи пострадавший нуждается. Ведь, будучи в сознании, раненый сам может сообщить причину своей травмы, особенности боли, любую другую полезную информацию.

Однако, кроме этого, пребывание в сознании не является обязательным. К тому же, работники скорой помощи обучены оценивать степень нарушения сознания по шкале комы Глазго. Шкала состоит из трёх тестов, оценивающих реакцию открывания глаз, а также речевые и двигательные реакции. За каждый тест начисляется определённое количество баллов. Общеизвестная в медицинских кругах фраза «По шкале менее 8 баллов, вводим трубку», означает, что шанс пострадавшего поддерживать самостоятельно дыхание настолько низок, что рекомендуется, вставить трубку в трахею пациента и таким образом помочь ему дышать.

Чаще всего в фильмах показывают, что сознание теряют от потери крови или удара по голове. Таким образом, в первом случае реальную помощь можно оказать, попытавшись остановить кровотечение, вместо того чтобы хлестать раненого по щекам и кричать ему «держись подальше от света!!!». Медицинские работники, которые прибудут на место происшествия, скорее всего, захотят надавать вам пощечин за возможное причинение вреда тому, кто и так уже едва цепляется за жизнь. Если же причиной потери сознания является черепно-мозговая травма, пощечины и тряска в лучшем случае не принесут желаемого эффекта, а в худшем могут послужить даже усугублению травмы.

Медики знают, что кроме кровопотери и травм головы, потерю сознания могут повлечь за собой употребление алкоголя, эпилепсия, недостаток кислорода, опухоли, проблемы с инсулином, психоз, паралич, шок и многое другое. В любом из этих случаев единственным преимуществом того, что человек остался бы в сознании, как уже упоминалось, было бы то, что он смог бы рассказать обо всем случившемся с ним сам. Но это не помогло бы изменить существующую проблему, как это обычно показывают в кино, и никакая встряска или пощечины не помогли бы пострадавшему оставаться в сознании. В любом случае, в организме уже есть компенсационные механизмы, способные удержать человека в сознании, если только это возможно.

Итак, зная, что организм пострадавшего человека уже делает все возможное, чтобы держаться подальше от света, возможно, вместо того, чтобы хлестать его по лицу, просто попробуйте оказать ему первую помощь, или позвоните в неотложку, или просто наклонитесь к нему и скажите: «Посмотри на меня. Все будет в порядке. А сейчас можешь отдохнуть …»

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