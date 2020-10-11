Десять типичных ошибок в приготовлении курицы

Казалось бы, что может быть проще, чем поджарить, запечь или потушить на ужин куриную грудку или окорочка. Но тут есть подвох: важно не допустить ошибок в приготовлении блюда. Как же правильно приготовить курицу и сделать так, чтобы на вкус она не оказалась не лучше картона.

Моем курицу

Мясо, птицу и рыбу вообще мыть нельзя — это строжайше запрещено. Дело в том, что бактерии, которых полно на поверхности птицы, вы так не смоете, а только разнесете по всей кухне с микрокаплями воды. В результате все поверхности, куда попали брызги, будут кишеть сальмонеллой. Поэтому оставьте эту забаву, лучше перед приготовлением просто промокните птицу бумажным полотенцем.

Кладем на неразогретую сковороду

Еще один страшный грех — включить плиту, поставить сковородку, сразу налить на нее масло и положить курицу. Мясо в результате такого трюка прилипнет, волокна разорвутся, и сочной курицы у вас уже не получится. Не говоря уже о том, что прилипшие кусочки начнут пригорать, чадить, испортив все настроение. Сперва нужно как следует разогреть сковороду, а потом уже класть на нее мясо или птицу. А если собираетесь жарить в масле, то налить его на разогретую сковороду, и подождать, пока оно как следует раскалится.

Варим бульон из магазинной курицы

Бройлерные куры не годятся для бульона. Они выведены специально для жарки, запекания и тушения. Мясо получается сочным и вкусным, а в бульоне бройлерная птичка только расползется — навара с нее никакого. Для бульона лучше покупать домашнюю курочку, причем немолодую: мясо будет жестковатым, но зато суп — невыразимо прекрасным.

Не сливаем первый бульон

Мыть нельзя, зато бульон сливать можно. Даже нужно: так вы избавитесь от всех бактерий, которые раньше пытались смыть, а заодно от следовых остатков антибиотиков и прочих возможных «химических» примесей в мясе. Слишком долго при этом варить курицу не нужно: чуть вода закипела — сразу сливаем, набираем новую и варим уже «на чистовик».

Не дожариваем

Курица готовится очень быстро, но если вы слишком торопитесь, есть риск подхватить сальмонеллу от недостаточно проваренной или прожаренной птицы. Даже говяжий стейк с кровью не так опасен, как курица, не прошедшая достаточную термическую обработку. Так что лучше на минуту дольше подержать филе на огне, чем потом маяться животом.

Покупаем замороженную птицу

Производители говорят, что курицу подвергают шоковой заморозке, то есть замерзает она очень быстро. При этом мясные волокна не успевают повредиться и деформироваться так, как это происходит при медленной заморозке в обычном холодильнике. Но в любом случае после размораживания мясо уже не то: оно теряет в сочности и вкусе. Проблема еще и в том, что магазины частенько покупают замороженную птицу, оттаивают, а на прилавок выкладывают как «парную». Но ее можно опознать по пятнам на кожице — обычно после размораживания курица выглядит суше, чем свежая.

Размораживаем курицу в микроволновке

Повара говорят, что это один из самых неподходящих способов разморозить что-либо — хоть курицу, хоть мясо, хоть рыбу. Даже если у микроволновки есть специальный режим разморозки. Дело в том, что СВЧ-печь разогревает продукты неравномерно. В результате получается так, что с одного края птица еще даже не начала оттаивать, а с другого уже слегка сварилась. Размораживать курицу в горячей воде тоже не стоит — так на ее поверхности ускоренно начинают плодиться бактерии. Лучше всего положить птицу в миску и залить холодной водой.

Готовим мясо прямо из холодильника

Вытащили с полки — и сразу в кастрюлю, на противень или на сковородку. И это неправильно! Так даже сосиски готовить нельзя. Мясо нужно оставить перед приготовлением на столе хотя бы на полчаса, чтобы оно согрелось до комнатной температуры. Так оно получится гораздо сочнее.

Кладем курицу в горячую воду

Да еще и плохо размороженную. Варить мясо или птицу можно только в холодной воде — они должны согреваться одновременно. Иначе из-за разницы температур мясо получится жестким и невкусным.

Заморозить курицу еще раз

Непростительная ошибка. Если уж птица оттаяла — готовьте. В крайнем случае, просто отварите, чтобы курица не испортилась, потом придумаете, что с ней делать. Но замораживать заново ее ни в коем случае нельзя — после того, как курица снова оттает, на вкус она будет не лучше картона.

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