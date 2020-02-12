Десять суровых истин, осознанных женщинами через страдания

В любви что угодно может пойти не так. Иногда ты думаешь, что полоса неудач вот-вот закончится, и он станет относиться к тебе так же, как ты к нему. Иногда всё портит.

Тысячи песен и стихов написаны на тему любовных страданий. Мы мечтаем о счастливой любви, но в жизни финал часто получается совсем иным. Мы испытываем разочарование и ощущаем себя разбитыми. Нам не ответили взаимностью, либо мы не смогли полюбить – что-то не получилось. И вот мы заставляем себя пережить разрыв, двигаться дальше и встревать в это снова, рискуя опять заработать сердечную боль.

В любви что угодно может пойти не так. Иногда ты думаешь, что полоса неудач вот-вот закончится, и он станет относиться к тебе так же, как ты к нему. Иногда всё портит слишком быстро случившаяся близость, а иногда ты медлишь и в результате оказываешься во френд зоне. Может быть он изменил. Может быть ты изменила. Но как только доверие исчезло, оно уже не вернётся. А может быть вы никогда не были на одной волне, хотя оба старались. Это как в той старой песне: «Иногда просто любви недостаточно»

Эти суровые истины женщины познали на своём печальном опыте, и сегодня они хотят поделиться с нами.

Нет смысла терпеть вечно

«Самый тяжёлый урок, который я вынесла из любви – я поняла, что если терпеливо переношу психические и физические страдания, доставляемые мне другими людьми, они не начинают от этого любить меня больше. Мне казалось, что если я просто стерплю обиду и промолчу, то смогу заслужить любовь. Но когда я осознала, что позволяла топтаться по себе вербально и физически в надежде получить немного любви, то испытала лишь злость, стыд и отвращение. И этот урок мне пришлось усвоить».

Слишком скорая близость может разрушить твои шансы на серьёзные отношения

«Я думаю, что даже при знакомстве через сайты к партнёрам по свиданию применяются разные стандарты. Эту истину трудно проглотить.

Недавно я встретила парня, с которым у нас было много общего. Мы несколько раз встречались до того, как стали близки. Он постоянно писал мне сообщения и нам было просто хорошо проводить время вместе. Но после первой же ночи утром он повёл себя совсем иначе.

Уходя, он сказал: «Увидимся» — не обнял, не поцеловал. Затем наша переписка продолжалась, только если я писала первой. Он писал ответ из вежливости, но ничего не говорил о планах на новую встречу. Я подозреваю, что если бы спросила напрямую, он бы придумал причину, по которой не может прийти или дал мне ложную надежду».

Ты не можешь заставить кого-то испытывать те же чувства, что и ты

«Я полтора года встречалась с парнем и ещё два года жила с ним. Это был довольно болезненный процесс, но я продолжала надеяться, что в конце концов он будет хотеть того же, чего и я. Мы прекрасно подходили друг другу по многим параметрам, и я никак не могла понять, почему он не может испытывать такую же любовь. В конце концов, мне помогла психотерапия, чтобы понять свой собственный путь».

Чтобы отношения сложились, одной любви недостаточно

«Неважно, насколько страстно ты кого-то любишь, это не значит, что его любовь настолько же сильна. Я не думала, что мне придётся пройти такой длинный путь, полный трудностей и сомнений, чтобы обрести прекрасные отношения.

Вы будете жить вместе долго и счастливо только в том случае, если будете прилагать усилия каждый день».

Доверие прежде всего

«Не может быть настоящей любви без доверия, и неуверенность в себе стоит у доверия на пути. Без способности любить себя ты не сможешь полной мерой дарить и получать любовь.

Искра рано или поздно потухнет, если вы оба не будете трудиться над тем, чтобы она горела. Очень важно откровенно разговаривать друг с другом обо всех аспектах ваших отношений».

Ты не можешь купить его любовь

«Неважно, как часто ты стараешься сделать для него что-то приятное. Неважно, как много раз ты готовишь обед или печёшь пирожные. Если он не любит тебя, то просто не любит. Ты не можешь подкупить его сладеньким, чтобы он чувствовал то же, что и ты».

Если он изменил кому-то с тобой, он изменит и тебе

«Мне было приятно чувствовать, что даже если он с кем-то ещё, он думает обо мне. Но это не сделало меня какой-то особенной. И я не осталась ей, когда он исчез из виду».

Любовь — это выбор

«Мы легко забываем, что любовь не случается просто так, мы должны позволить ей случиться и повести нас. Но, как любая химическая реакция, порой любовь вспыхивает и сгорает без следа. Иногда просто потому, что ему стало скучно».

В отношения надо вкладывать время и силы

«Мы не задумываясь вкладываем энергию в работу или тренировки, но многие из нас просто не готовы вложить столько же энергии друг в друга».

Прежде всего, полюби сама себя

«Если ты не уважаешь себя и свои чувства, то и он не будет этого делать».

Игорь Абрамов

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