Десять лучших мест в Европе для летнего отдыха в 2021 году

Предсказывать сегодня, как будет выглядеть туризм в 2021 году – глупое занятие. Но что можно сказать с уверенностью – минувший год сильно ударил по индустрии отдыха и развлечений. Так что путешествие в 2021 году будет не просто шансом вернуться к самому себе и почувствовать восторг от попадания в новое место и новое состояние, открыться для новых ощущений. В каком-то смысле это будет также наш шанс проголосовать за тот мир, в котором мы хотим жить: мир зеленого бизнеса, экосистем и сообществ, а не разобщенных людей, безнадежно уставившихся в пустоту экранов своих смартфонов.

1. Азорские острова

За исключением, пожалуй, лишь Исландии, нигде в Европе геологическое богатство не может сравниться с Азорскими островами, густо поросшими лесом и окаймленными скалистыми утесами, которые, кажется, вздымаются из небытия. Архипелаг, расположенный в 1400 километрах от побережья «родительской суши», Португалии, является местом скопления вулканических кратеров и серных горячих источников. Прибойные волны, над которыми возвышаются эпические шхеры, завораживают взгляд. Архипелаг биосферных и морских заповедников является также столицей экологического туризма, своего рода европейским ответом Коста-Рике.

Имеются паромы и самолеты, которыми можно добраться на такие острова, как Фаял, Пико и Сан-Хорхе, но больше всего мест для отдыха на Сан-Мигеле. Самое замечательное – провести несколько ночей в каждом из двух отелей: Azor с бассейном на крыше и видом на гавань в столице Азорских островов Понта-Делгада и бутик отеле Furnas в бурлящем вулканическом центре острова, где главной достопримечательностью является термальный бассейн из черного камня в японском стиле. Есть также прекрасные площадки для наблюдения за китами и места для дайвинга в получасе езды вдоль южного побережья от Понта-Делгада, и длинный пляж для серфинга на северном побережье.

2. Дубровник и его окрестности, Хорватия

Дубровник, возможно, немного переполнен поклонниками «Игры престолов», но в этой известняковой цитадели на Адриатике всегда была своего рода магия. На юге, менее чем в часе езды от сонных портовых городов, находится Черногория – страна, которая постепенно заново открывает миру свою привлекательность, особенно с предстоящим появлением модернистского отеля для любителей природы от Janu. К северу, меньше чем в трех часах езды, находится Мостар, изысканный боснийский городок с чудесными ресторанами и каменными мостами в османском стиле, неподалеку от водопадов Кравице с бирюзовой лагуной, где можно плавать в окружении потоков, напоминающих маленькую Ниагару.

Другой путь – к морю, к безлюдным полуразрушенным Элафитским островам Колочеп, Шипан и Лопуд, до которых легко добраться на местных паромах. В 2021 году стоит посетить Лопуд, остров каменных домов эпохи Возрождения, экзотических садов и разрушенных крепостей.

3. Сконе, Швеция

Самый южный лен Швеции редко получает внимание, которого он заслуживает. В значительной степени это объясняется огромной популярностью Эресуннского моста, связывающего Мальме и Копенганен. Но Сконе все же стоит исследовать, начиная от мозаичного очарования города и заканчивая озерами, винодельнями и дощатыми прибрежными городками, которые часто называют шведской кладовой.

Что же касается Мальме, в нем есть много такого, что делает Копенгаген и Амстердам самыми пригодными для жизни: молодой, отлично приспособленный для езды на велосипеде, с множеством каналов и кофеен, но при этом хранящий облик старого города голландского Ренессанса.

Вкус продуктов из Сконе является хорошим стимулом для путешествия в сельскую местность: на юг с его пляжными хижинами и дюнами или на север к приморскому городку Мелле, где местный Гранд-отель величественно смотрит на галечный пляж и дикий природный заповедник Куллаберг с его дельфинами и маяками. Вся эта местность, в целом более тихая, чем Стокгольмский архипелаг, создает ощущение покоя и размеренности. Если хочется совершить бегство от цивилизации, лучшего места не найти.

4. Саленто, Италия

Район Саленто – это что-то вроде черновой версии всего лучшего в Италии, начиная от почти Карибского западного побережья до отвесных скал восточного. Местная кухня, cucina povera, домашняя и непритязательная: возьмите потрясающие gnummareddi, или бараньи потроха, которые подают в Тавиано, или жареного леща в ресторанчике Lo Scalo, встроенном в скалы Марина-ди-Новалье и уже полвека принадлежащем семье Лонго.

Тем не менее, в последние годы здесь появилось несколько небольших уютных мест для отдыха премиум-класса. Например, Palazzo Daniele на девять номеров в Gagliano del Capo, таунхаусе 19-го века, получивший монастырский стиль от отельера Габриэле Сантино. Или Masseria Canali, невысокая вилла с семью спальнями и антикварным интерьером к западу от Бриндизи, которая запомнится посетителям великолепным бассейном, достойным Большого Всплеска.

5. Темишоара, Румыния

Этот город в западной Румынии часто называют маленькой Веной, благодаря его величественным зданиям в габсбургском стиле и круглому центру города. По правде говоря, он не столь изыскан, как Австрийская столица, но в этом есть своя прелесть. Даже в центре, где есть уличные электрические фонари, Темишоара не ощущается как ловушка для туристов. Как и в других румынских городах, включая Клуж-Напоку и Сибиу, в этом студенческом городке царит атмосфера юношеского оптимизма. Многие из заведений создают впечатление чьей-то гостиной.

В Темишоаре проходят фестивали всего на свете, от мировой музыки до кино, цыганского искусства и джаза, который здесь всегда обожали, даже в те времена когда Чаушеску загнал его в подполье. В национальном оперном театре ставят классику оперы и балета. Разнообразию художественных музеев и галерей Темишоара обязана титулом европейской культурной столицы на 2021 год. Считать этот титул авторитетным или нет — дело ваше, но это подлинный центр культуры и он стоит того, чтобы побывать в Темишоаре.

6. Ханья, остров Крит, Греция

Хотя гавань в османском стиле и чаша старинных мощеных булыжником улиц отличаются изяществом, но Ханья все же больше поражает своей едой. От простых приморских кафе до изысканных ресторанов – этот город на северо-западном побережье острова быстро превращается в привлекательное место для туристов.

7. Хельсинки, Финляндия

Если не говорить о великолепной архитектуре и шикарных ресторанах на набережной, Хельсинки запоминается своим неповторимым «стальным взглядом». В 2018 году город вложил более 99 миллионов евро в искусство и культуру, расширив и без того щедрые предложения концертных площадок и галерей. В результате получился действительно культурный центр мирового класса, достаточно захватывающий, чтобы соперничать с Копенгагеном и Стокгольмом, и окаймленный балтийскими архипелагами, которые оставляют в воздухе приятный соленый привкус.

8. Эль-Йерро, Канарские острова

Если не принимать во внимание необоснованную репутацию архипелага в качестве места для отдыха «все включено», менее известные Канарские острова попадают в центр внимания в 2021 году. Выжженная солнцем цепь черных, белых и сливочно-золотистых пляжей Атлантического побережья восхищает великолепными пейзажами – от пышных банановых плантаций до лавровых лесов. Однако не оживленный Гран-Канария или туристический Тенерифе, а маленькие, более характерные места, такие как Эль-Йерро, все больше претендуют на статус обязательных для посещения.

9. Мелидеш, Португалия

С девственными песками и крошечными деревенскими площадями Мелидеш — это Португалия, но не такая, какой ее знают все. Прямо посреди нетронутого побережья Алентежу скромная деревушка на склоне холма уже завоевала популярность у знающих людей, которые называют ее новой Компортой (популярный курорт в часе езды от Лиссабона). Но здесь не встретишь бутик-отелей и модных художественных галерей. Вместо этого пустынные пляжи и бесконечные километры виноградников, рисовых полей и плантаций пробковых дубов понемногу привлекают все больше людей.

10. Словения

Это даже удивительно, что Словения, зажатая между туристическими фаворитами — Италией и Хорватией, – еще не переполнена до отказа. Ведь ее бирюзовые реки, озера с ледниковой водой и парящие в небе покрытые снегом вершины настолько красивы, что вызывают дрожь в коленях даже у самых притязательных туристов. Наиболее известная достопримечательность страны, озеро Блед, самое спокойное место среди известных озер Европы. По крайней мере, до сих пор оно остается блаженно малолюдным, сохраняя свои широкие открытые пространства и целебный воздух для настоящих ценителей.

Игорь Абрамов

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