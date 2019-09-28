Дело не только в теле: психологическая зависимость при алкоголизме

В любой зависимости очень важен не только собственно физический, но и психологический компонент. При алкоголизме он проявляется так: человека непреодолимо тянет к выпивке, ему сложно сопротивляться искушению и контролировать употребление спиртных напитков.

Что влияет на возникновение психологической зависимости?

Наследственность

К сожалению, психологическая зависимость возникает гораздо быстрее у людей, которые к этому предрасположены. Очень сильно влияет злоупотребление алкоголем у мамы и папы, это повышает риск в 4 раза.

Воздействие среды

Один из главных факторов, который вносит вклад в развитие психологической зависимости, является среда. Насколько проблемно купить алкоголь: он продается на каждом углу и стоит копейки, или для его поиска надо потратить время и силы? Как относятся к спиртным напиткам друзья и родные? Если спиртное доступно, а окружение всячески поддерживает его употребление, то зависимость возникает очень быстро.

Системы подкрепления

Психологическая зависимость от алкоголя формируется на уровне мозговой активности. В работе системы подкрепления принимают участия нейромедиаторы, например, дофамин. Психоактивные вещества, как алкоголь, являются стимуляторами системы, которые приносят целый поток положительных эмоций. Эти ощущения отличаются от привычных, а так хочется испытывать радость почаще! Вместо того, чтобы прилагать усилия, человеку легче выпить бокальчик-другой. Это короткий путь к зависимости.

Личность человека

Почему даже в одной семье один человек поддается зависимости и выпивает, а у второго хватает сил отказаться от вредной привычки? Важную роль играет личность человека: его взгляды, сила воли и характер, отношение к себе и своему здоровью. Представим, что окружающая обстановка и наследственность неблагоприятные, но кто-то будет плыть по течению, кто-то справится сам, а кто-то пойдет на выведение из запоя, а потом и на лечение. Помните: все в ваших руках, и вы сами являетесь хозяином своей судьбы.

Как лечится психологическая зависимость?

Любое лечение алкоголизма требует времени. Самое главное – самостоятельно принять решение об отказе от спиртных напитков. Половинчатые меры и снижение доз, употребление по праздникам просто не работает, нужен полный отказ. Далее необходимо пройти основной курс лечения и поддерживающую терапию: специалисты помогают найти в жизни опору, справиться с перепадами настроения, закрыть образовавшуюся пустоту, сформировать спокойное отношение к спиртному, укрепить нервную систему.

Помните, что алкоголизм – это болезнь и не стесняйтесь обращаться к специалистам!