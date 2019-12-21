Даже минимальное употребление алкоголя связано с повышенным риском развития рака

Согласно исследованию, риск заболевания раком ниже всего у тех, кто никогда в своей жизни не пил алкоголь.

До этих результатов, исследования влияния алкоголя на риск появления рака давали различные результаты. В ходе некоторых даже обнаруживалось, что алкоголь снижает риск развития некоторых видов рака. Конечно же, в других обнаруживалась связь между умеренным потреблением алкоголя и повышенным риском развития рака вообще.

Поэтому, чтобы лучше понять эту взаимосвязь, группа исследователей из Токийского университета изучила большой объем данных за период 2005-2016 годов из 33 японских больниц. В целом, путем сопоставления было изучено 63,232 раковых больных по сравнению с точно таким же числом не имеющих раковых заболеваний пациентов.

Независимо от того, как давно человек употребляет алкоголь, у тех, кто пил два или меньше алкогольных напитка в день, риск развития рака повышался.

Эти результаты оставались неизменными вне зависимости от пола, привычки курения и принадлежности к экономическому классу общества. Связанные с употреблением алкоголя риски были особенно явными в случае с такими органами и частями тела, как грудь, предстательная железа, пищевод, желудок и толстая кишка.

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