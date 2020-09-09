Сравнение инвестиционных программ на Карибах

В 2020 году в Карибском бассейне действует сразу 5 программ экономического гражданства – проекты запустили Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Антигуа и Барбуда и Доминика. Иностранцам предлагают массу опций для вложений (от традиционных дотационных взносов до приобретения недвижимости), а в качестве основных бонусов обещают безвиз в Шенген, долгосрочные визы в США и упрощенные налоговые схемы. Схожие условия, несмотря на географическую удаленность, предлагает Вануату, острова в Океании – подробно о программе гражданства Вануату рассказал в интервью почетный консул страны в РФ Елена Рудая. Попробуем сравнить все шесть действующих проектов, выбрав оптимальный.

Финансовый вопрос: сколько стоит карибский паспорт?

Каждая из упомянутых программ предусматривает как возвратные, так и невозвратные инвестиции – претендент на паспорт может самостоятельно сделать выбор. Актуальные на 2020 год объемы вложений приведены в таблице:

(Таблица1)

Независимо от выбранного способа инвестиций, инвестор также оплачивает процедуру Due Diligence ($5-7.5 тысяч) и сбор за обработку заявки (от $2 тысяч). Если инвестор решает купить недвижимость, он также выплачивает административный сбор ($30-50 тысяч).

Как быстро можно получить карибское гражданство и подданство Вануату?

Стать подданным Антигуа и Барбуда или Доминики получится, в среднем, за 3-6 месяцев. Паспорт Сент-Китс и Невис, Гренады и Сент-Люсии можно получить и быстрее: процедура занимает от 60 дней. В Вануату оформить гражданство можно всего за 1-2 месяца. В целом, на точные сроки рассмотрения заявок влияет факт дополнительных запросов и грамотно оформленные документы – то есть то, насколько тщательно инвестор с помощью лицензированного агента подготовился к прохождению Due Diligence.

Какой карибский паспорт дает русским инвесторам максимум преимуществ?

Все упомянутые программы на Карибах предоставляют новым «экономическим» гражданам схожие бонусы. Среди них:

Безвизовый доступ (а также право оформить визу по прибытию) более чем в 100 мировых держав, в частности, в зону Шенгена и Великобританию. Карибское гражданство Гренады также открывает доступ к бизнес-визе в США категории Е2, позволяющей вести свое дело на территории Штатов. Паспорта Вануату, Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Сент-Люсии дают право на оформление долгосрочной (десятилетней) визы в Канаду и Штаты.

Комфортная для решения бизнес-задач налоговая система. Например, в Гренаде нет налогов на прирост капитала и налогов с доходов физлиц из иностранных источников, в Сент-Китс и Невис – на дивиденды и мировой доход, а в Доминике – подоходного налога для нерезидентов.

Отсутствие требований по обязательному нахождению в стране – ни одна из карибских держав не требует от инвесторов постоянно проживать на территории Карибского бассейна. Нет требований по проживанию и в Вануату.

Кто может рассчитывать на карибское гражданство вместе с основным заявителем?

(Таблица2)

Паспорт Вануату вместе с основным фигурантом заявки могут получить его супруг(а), дети младше 25 лет и родители старше 50 лет, зависимые от заявителя.

Инвестиционные программы по «приобретению» карибского паспорта и подданства Вануату схожи между собой – бюджетные варианты для иностранцев, которые заинтересованы в комфортном налоговом климате и свободном доступе в страны ЕС и мира. Тем не менее инвесторы должны быть готовы к строгим требованиям Due Diligence: несмотря на многочисленные мифы о простоте оформления карибского гражданства, программы соответствуют высоким стандартам. Например, в интервью с руководителем программы Гренады Персивалем Клоденом отмечалось, что именно Due Diligence власти стран уделяют особое внимание – инвесторов ожидает целых пять уровней проверки, включая анализ финансовой отчетности.