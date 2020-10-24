Coca-Cola прекратит выпуск напитков под 200 брендами — это чуть менее половины портфеля компании

Продажи таких напитков составляют лишь 2% от общей выручки.

Coca-Cola прекратит выпуск напитков под 200 брендами — это почти вдвое сократит ее портфель брендов, пишет У компании всего около 500 брендов.

Компания перестанет выпускать в США «умную» воду Smartwater, а также диетическую Tab, фруктовые и овощные напитки Zico и Odwalla. Полный список брендов компания не раскрывает, но уточняет, что в их числе могут быть освежающие напитки — например, спортивный напиток Powerade. Представитель Coca-Cola в России рассказал vc.ru, что бренд Powerade из страны не уйдет.

В июле это решение анонсировал генеральный директор компании Джеймс Куинси. Он рассказал, что многие из брендов, которые закроет Coca-Cola, продаются только на определенных рынках, а их продажи составляют лишь 2% от общей выручки.

Сокращение портфеля позволит Coca-Cola сосредоточиться на своих наиболее прибыльных продуктов — самых популярных брендов компании, например, Fanta и Sprite, а также новинках вроде минеральной воды с кофеином Topo Chico.

Coca-Cola пострадала на фоне пандемии коронавируса из-за закрытия ресторанов. В третьем квартале 2020 года выручка компании снизилась на 9% — до $8,7 млрд. Продажи воды и спортивных напитков упали на 11% в этот период.

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