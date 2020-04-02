Особенности и разновидности инженерно-геодезических исследований

Перед тем как заняться строительно-монтажными, земляными и прочими работами, следует организовать геодезические изыскания на местности. Такие исследования – это основа проведения различных расчетов, без них практически невозможно составить грамотную плановую документацию, реализовать ее в органах архитектуры, после чего перенести проект в натуру.

Суть таких проверок

Основная задача инженерно-геодезических исследований состоит в изучении особенностей местности, рельефа, а также планово-высотных характеристик объектов, расположенных на участке. Затем вся эта информация переносится на планы в выбранном масштабе (детализация может быть любой, так что готовые карты используют при решении различных задач).

В ходе исследования специалисты придерживаются ТЗ на геодезические изыскания, разработанного заказчиком, а также действующих норм и стандартов, регламентирующих проведение исследований. К проверкам допускается только сертифицированное оборудование, что гарантирует точность и актуальность собранных данных. После выполненных работ заказчику предоставляют техотчет с пояснениями и рекомендациями, а также подробные планы, которые помогут быстро и без проблем реализовать любой проект.

Как проходят исследования

Если вас интересует, что включают в себя геодезические изыскания, то в рамках таких инженерных работ проходят следующие этапы:

изучение технического задания;

анализ архивной документации;

рекогносцировка местности;

проведение съемочных работ и прочих измерений;

составление графических материалов и технических отчетов.

По завершению изысканий специалисты также могут согласовать требуемую документацию в органах архитектуры – это позволит максимально быстро приступить к дальнейшей деятельности на участке.

Основные разновидности

Выделяют такие основные геодезические изыскания:

топосъемка – дает возможность составить подробные планы участка, требуется для разработки проектной документации и проведения различных расчетов;

нивелирование поверхностей – гарантирует монтаж идеально ровных поверхностей (перекрытия, фундамент и пр.);

фасадная съемка – направлена на оценку необходимого для ремонта или монтажа количества строительных материалов, также позволяет восстановить отделку исторически ценных объектов при реконструкции;

вынос границ участка – с помощью такой услуги можно решить все вопросы с соседями и выбрать подходящее место под застройку;

исполнительная съемка – геодезисты сопоставят характеристики проекта и реального объекта, что позволит своевременно выявить любые неточности и недочеты.

Кроме того, специалисты также займутся подеревной съемкой, профилированием, созданием геоподосновы и т. д. Все это пригодится на разных стадиях ремонтных, реконструкционных, строительных, земляных и ликвидационных работ.

Во сколько это обойдется

Чтобы рассчитать стоимость инженерно-геодезических изысканий за 1 га в Санкт-Петербурге и области, следует принять во внимание ряд факторов:

площадь исследуемого объекта;

сложность проведения съемочных работ;

необходимый масштаб;

требуемое оборудование.

При этом ни в коем случае не следует экономить на таких проверках. Обращайтесь только в надежные компании, у которых есть все необходимые сертификаты и лицензии – так вы сможете быть уверены в том, что отчеты геодезистов помогут не только решить все бюрократические процедуры, но также возвести надежное и долговечное сооружение!