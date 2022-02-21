Что входит в тюнинг впускных систем гоночных автомобилей

Чтобы повысить мощность двигателя гоночных автомобилей, можно провести тюнинг непосредственно мотора. Например, можно увеличить объемы цилиндров или их количество. Также потребуется поработать над системой впуска. А именно, установить новый фильтр нулевого сопротивления и систему холодного впуска, увеличить дроссельную заслонку и заменить штатный ресивер на спортивный. Все это в совокупности составляет тюнинг впускных систем гоночных автомобилей — необходимые компоненты для выполнения данной работы вы можете купить на сайте Atomic-shop https://www.atomic-shop.ru/catalog/cars/intake/. Здесь есть воздушные фильтры, детали впускных систем, коллекторы и дополнительные аксессуары.

Установка нового фильтра

Воздушный фильтр отвечает за чистоту воздуха, поступающего в цилиндры. Штатное устройство имеет высокое сопротивление воздушному потоку, из-за чего двигатель получает небольшое количество воздуха. Поэтому в рамках тюнинга в первую очередь нужно заменить штатный фильтр на новый, так называемый фильтр нулевого сопротивления.

«Нулевик» оказывает меньше сопротивления воздуху, что обеспечивается двумя факторами. Во-первых, площадь фильтрующей поверхности больше (примерно в 10 раз, чем у штатного). А во-вторых, фильтрующий элемент изготавливается из особых материалов: нетканое хлопковое полотно (такой фильтр следует устанавливать для гонки по запыленным местностям) или поролон (больше подходит для езды по асфальту).

Холодный впуск

В стандартной комплектации авто двигатель получает теплый воздух из моторного отсека. А чтобы увеличить мощность мотора, необходимо обеспечить поступление холодного воздуха с улицы. Достигается это путем установки системы холодного впуска.

Она представляет собой небольшой элемент, который выполняет сразу 2 функции:

закрывает фильтр снаружи, загораживая его от тепла, идущего со стороны мотора;

присоединяется одним концом к впускному коллектору, а другим — сообщается с окружающей средой. Таким образом мотор получает холодный уличный воздух.

Что еще нужно сделать в рамках тюнинга системы впуска

Еще нужно провести следующие работы:

увеличить дроссельную заслонку;

установить специальный спортивный ресивер.

Первый пункт выполняется легко. Можно просто купить заслонку мощного авто и установить его на гоночную машину. Увеличенная заслонка позволяет двигателю получить больше воздуха.

Что касается спортивного ресивера, то он характеризуется большим объемом и короткими трубопроводами. Все это в совокупности эффективно сглаживает пульсации воздуха и способствует поступлению большего количества воздуха в цилиндры.

Таким образом, все работы, проводимые в рамках тюнинга системы впуска, направлены на снижение сопротивлению воздушным массам, а также способствованию получения мотором большего количества воздуха. Все необходимые компоненты и детали для тюнинга представлены в ассортименте магазина Atomic-shop.ru.