Что такое плотность древесины и почему она так важна

Одним из показателей качества древесины является ее плотность. Она помогает правильно рассчитать вес, определить стоимость транспортировки столь ценного груза или выбрать материал для создания того или иного изделия. Плотность древесины – отношение массы дерева к его объему, и имеет прямую зависимость от количества влаги внутри дерева. Ведь чем больше воды (собственные соки дерева или попавшая влага из-за неправильных условий хранения), тем больше весит кусок или колун. Между прочностью и плотностью дерева существует прямая связь. Поэтому перед тем, как купить дрова в Киеве лучше ознакомиться с полезной информацией.

Как меняется плотность в зависимости от породы

Разные породы деревьев имеют приблизительно одинаковый химический состав, и в полностью высушенном виде будут иметь примерно одинаковую плотность. Но это неинформативный показатель, ведь полностью сухая древесина не используется ни для создания мебели, ни для растопки каминов или печей.

На плотность материала влияют 2 показателя:

влажность дерева;

его пористость.

При одинаковом показателе влажности в 15% (что считается идеальным для дров) наибольшая плотность у граба – 810, а наименьшая у пихты – 380. Все деревья условно делят на три группы:

Породы деревьев которые отличаются небольшой объемной массой, то есть плотность дерева при 12% влажности составляет менее 540. Это значит, что внутри много пустот, что дерево достаточно легкое. К ним относятся сосна, другие хвойные породы, кедр, ольха, ива, тополь, каштан и липа. Средний удельный вес (тот же процент влажности, плотность 550-740). В этой группе лиственница, фруктовые породы деревьев. Последняя группа – деревья с высоким уровнем плотности, то есть показателем от 750. Это береза, дуб, граб, красное дерево.

Конечно, эти показатели могут изменяться в зависимости от условий хранения материала. На них влияют погодные условия и непосредственно человеческий фактор, особенно если условия хранения дров или досок не соблюдаются.

Зависит ли теплопроводность от плотности?

Конечно, этот показатель необходимо учитывать при закупке дров для отопления в холодное время года. Тут все просто: чем выше плотность, тем больше тепла сможет отдать полено. Именно поэтому для отопления помещений так популярны породы деревьев с высоким значением отношения массы к объему, а именно береза, дуб, граб. Такое сырье будет гореть долго, обеспечивая дом теплом и уютом. Например, для этой цели лучше купить дубовые дрова.

Но даже такие поленья можно испортить неправильным хранением. Прямые солнечные лучи выпаривают влагу из дерева, что делает его более ломким и менее «жарким». Именно поэтому так важно прятать поленницу в сарай или амбар.