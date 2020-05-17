Что такое “оранжевые вина”

Денис Руденко рассказывает, что собой представляют “оранжевые” вина, которые последние несколько лет являются очень модными в определенных кругах. Помнится, тот же Парфенов о них рассказывал прямо-таки с восторгом.

Все что я пробовал из этой серии – однако оговорюсь, что у меня с “оранжевыми” винами опыт очень небольшой, – мне конкретно не понравилось. Однако я очень привередливый в области белых вин, и мне очень сложно найти подходящее вино в желаемой ценовой категории. Фактически, если рассматривать категорию 3-6 евро, то там есть буквально единицы марок альбариньо из Rias Baixas или бердехо из Rueda, которые я вообще буду пить.

Цитаты из статьи Дениса:

“Оранжевые вина”, также известные как “янтарные” (термин, который предпочитают в Грузии, amber wine), “скин-контакт” (skin contact) или “вина с ферментацией на шкурке” сделаны из белых сортов винограда. Это белые вина. Однако шкурка сохраняется в готовом вине в течение многих дней, а порой даже недель или месяцев, вместо того чтобы быть сразу удалённой во время прессования и отжима свежего винограда. По большому счёту оранжевые вина – это белые вина произведенные по красной технологии, “красное вино из белого винограда”.

Такой контакт шкурки с суслом дает дополнительные и, зачастую, совершенно неожиданные оттенки вкуса, достаточно яркую окраску янтарного (оранжевого) цвета. Ну и, конечно же, танины, которых, как многие наверное догадываются в белых сортов винограда ничуть не меньше, а порой даже больше чем в красных). Если обращаться к истории виноделия, то вина “скин-контакт” это, собственно, вина произведенные по старейшему винодельческому процессу, который люди используют на протяжении последних 8000 лет, с того момента, когда одомашненный виноград у них уже был, а винодельческого пресса еще не было.

…

Технология производства оранжевых вин не является какой-то абсолютной уникальностью Грузии – по такой технологии вина делали во всём мире. До сих пор вино “на шкурке в глиняных ёмкостях” производят в Греции, на Кипре, в Словении. До середины семидесятых такие вина были чрезвычайно популярны в Испании (кувшины там назывались “тиньяхас”), а также в некоторых странах Нового света, например в Чили.

Алекс Экслер

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