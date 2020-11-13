Что такое наматрасник, как его выбрать и использовать

С появлением удобных ортопедических матрасов возникла необходимость защиты поверхности далеко не самого дешевого изделия. Так появились наматрасники – специальные чехлы из ткани, надевающиеся поверх матраса. Функциональность их, материалы изготовления и дополнительные свойства очень отличаются. При выборе нужно опираться на собственные потребности и специфику использования.

Виды и функции наматрасников

Любой наматрасник – это изделие из текстиля, с наполнителем или без него, одевается на матрас. Основная задача – не пропускать загрязнения, влагу, пыль, микроорганизмы. Есть модели, выполняющие сразу все эти функции, и те, которые обладают только несколькими из них.

Дополнительный чехол существенно продлевает срок эксплуатации матраса, обеспечивает повышенную гигиену спального места. Наматрасники можно стирать, а вот удалить пятно с матраса значительно сложнее.

По функционалу все изделия разделены на 2 группы: защитные и корректирующие. Уже по названию понятно, что защитные берегут от пыли, пятен, механических повреждений. Они бывают нескольких видов:

Классические. Сделаны из плотной ткани, могут иметь тонкий наполнитель внутри. Внешне больше похожи на плотную простыню, которая фиксируется при помощи резинок на углах. Простой, недорогой вариант для взрослой кровати. Водонепроницаемые. Имеют дополнительный мембранный слой, который исключает просачивание жидкости. Поверхность таких чехлов сделана из приятной на ощупь ткани. Отлично подходит для детей, особенно младенцев. Антибактериальные. Оснащены наполнителем с антибактериальными свойствами. Внутри такого изделия создаются условия, непригодные для жизни пылевых клещей, плесени, болезнетворных бактерий.

Корректирующие наматрасники имеют расширенную функциональность. Они способны улучшить свойства спального места, например, сделать поверхность жестче или мягче, сгладить неровности, создать дополнительную теплоизоляцию.

Используемые материалы

В зависимости от предназначения подбираются материалы, которые применяются для изготовления чехлов. Многие отдают предпочтение натуральным тканям: бязи, хлопку, шерсти, бамбуку. Они экологичны, отлично дышат, быстро впитывают влагу, но далеко не всегда без помощи искусственных материалов могут гарантировать полный комфорт эксплуатации.

Современные искусственные материалы имеют много преимуществ, одно из важных – способность обеспечить полноценную защиту от пыли, влаги, повреждений. Микрофибра относится к лучшим материалам, изготовленным из синтетических волокон. Такая ткань дышит и при этом впитывает в десятки раз больше влаги, чем собственный вес.

Комбинированные чехлы обеспечивают лучшую защиту, чем любые другие. Есть много двусторонних наматрасников, которые могут применяться в разные сезоны.

Варианты наполнителей

Большинство изделий имеют наполнитель. От его типа зависит комфорт использования и функциональность. Наполнитель – очень важный элемент, который следует подбирать ничуть не менее тщательно, чем материал изготовления наматрасника.

Натуральные наполнители – хлопок, кокосовая койра, шерсть, бамбук, латекс, пух или перо. Эти материалы экологичные и безопасные. Однако, к примеру, пух, перо и шерсть однозначно не подходят для аллергиков. Бамбуковые хороши тем, что имеют антибактериальные свойства: в них не заводятся клещи, плесень. Но и цена их очень высокая.

Из синтетических набивок предпочтение отдают искусственному латексу, холлофайберу, синтепону, мемориформу. Они долговечны, хорошо переносят стирку, не «вкусные» для насекомых, в них не развиваются грибки и плесень.

Среди наполнителей есть сезонные, которые согревают или, напротив, охлаждают. А можно найти двусторонние модели, комфортные для применения и летом, и зимой.

Способы крепления

Размер чехла должен совпадать с размером матраса, поэтому особенно важно удобство его крепления. Самый популярный вариант – изделия с резинками по углам. Подходят для матрасов средней толщины. Покрывают верхнюю часть, их легко снимать и надевать. Резинки со временем могут растянуться, но их замена не будет проблемой.

Принцип применения чехлов с резинкой по периметру такой же, как у простыней. Они натягиваются на верхнюю часть и боковины. Подбирая такую модель, нужно учитывать высоту матраса, а это может быть от 18 до 24 см.

Чехол на молнии – один из самых надежных в плане защиты поверхности матраса и удобства фиксации. Очень важно подобрать изделие точно по размеру, иначе пользоваться им не получится.

Вариантов наматрасников очень много, и подобрать подходящий иногда очень сложно. Оптимальное решение – приобрести многофункциональную модель: хотя она и стоит недешево, но все же обеспечит качественную защиту и позволит существенно продлить срок эксплуатации матраса.