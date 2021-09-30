Что такое конфетти, когда появился такой декор
Что такое конфетти, когда появился такой декор
Для создания праздничной, веселой атмосферы на девичнике или новогодней вечеринке, на свадьбе или юбилее стоит купить конфетти в Москве. Такой декор наполнит торжество беззаботным весельем и радостью, позволит вернуться в детство и перенестись в волшебную сказку. Конфетти используют в хлопушках и пиньятах, ими осыпают гостей или применяют для праздничного декора. Когда же появилась такая мишура?
Исторические традиции
Хотя многие утверждают, что конфетти появились относительно недавно – около 100-150 лет назад, на самом деле корни такой традиции уходят гораздо глубже, аж ко временем Римской Империи. Именно тогда, во время проведения праздников и первых карнавалов зрители бросали участникам небольшие сладости, конфеты, выражая тем самым свое восхищение.
С падением Римской Империи эта традиция не пропала – итальянцы сохранили ее, но несколько изменили. На праздники знать осыпала сладостями бедных людей, бросая в толпу карамель с анисовыми зернами, засахаренные орехи, печенье со сладкой присыпкой. Позже в средневековой Италии и появилось слово «конфетти», но на тот момент оно обозначало не мелко нарезанную яркую бумагу, а мелкие конфеты и специальные сахарные фигурки. В этот период такие лакомства были достаточно дорогими, поэтому бедняки не могли позволить себе покупать их в обычные дни. Бросая угощения в толпу, знать подчеркивала свою щедрость, это был выигрышный способ завоевать народную любовь.
Традиция обсыпать людей конфетти привела к появлению шляп с большими полями. Этот модный аксессуар бедняки часто носили на праздники: на полях оставалось больше сладостей, чем можно было поймать в ладони. Считается, что итальянские гондольеры именно в это время обзавелись характерным головным убором.
Рассыпание праздничных угощений было настолько привычным, что отказаться от него знать не могла. Однако по мере развития медицины стало очевидным, что конфетти приводят к различным заболеваниям: сладости без фантиков падали на землю, на мостовую, поэтому употребление их в пищу приводило к заболеваниям. Так конфеты и другие лакомства начали оборачивать бумагой.
Постепенно традиция менялась: в корзины с конфетами и засахаренными орехами начали досыпать мелко нарезанные бумажки, бумажные шарики. При бросании в толпу они выглядели очень эффектно, а расходы знатных людей снижались. Со временем сладости заменили небольшими шариками из гипса.
Современные конфетти
Итальянскую традицию переняли французы. Считается, что современные конфетти появились в 1884 году, когда на открытии «Казино де Пари» гостей заведения обсыпали дождем из мелко нарезанной цветной бумаги.
Комментарии закрыты.