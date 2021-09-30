Что такое конфетти, когда появился такой декор

Для создания праздничной, веселой атмосферы на девичнике или новогодней вечеринке, на свадьбе или юбилее стоит купить конфетти в Москве. Такой декор наполнит торжество беззаботным весельем и радостью, позволит вернуться в детство и перенестись в волшебную сказку. Конфетти используют в хлопушках и пиньятах, ими осыпают гостей или применяют для праздничного декора. Когда же появилась такая мишура?

Исторические традиции

Хотя многие утверждают, что конфетти появились относительно недавно – около 100-150 лет назад, на самом деле корни такой традиции уходят гораздо глубже, аж ко временем Римской Империи. Именно тогда, во время проведения праздников и первых карнавалов зрители бросали участникам небольшие сладости, конфеты, выражая тем самым свое восхищение.

С падением Римской Империи эта традиция не пропала – итальянцы сохранили ее, но несколько изменили. На праздники знать осыпала сладостями бедных людей, бросая в толпу карамель с анисовыми зернами, засахаренные орехи, печенье со сладкой присыпкой. Позже в средневековой Италии и появилось слово «конфетти», но на тот момент оно обозначало не мелко нарезанную яркую бумагу, а мелкие конфеты и специальные сахарные фигурки. В этот период такие лакомства были достаточно дорогими, поэтому бедняки не могли позволить себе покупать их в обычные дни. Бросая угощения в толпу, знать подчеркивала свою щедрость, это был выигрышный способ завоевать народную любовь.

Традиция обсыпать людей конфетти привела к появлению шляп с большими полями. Этот модный аксессуар бедняки часто носили на праздники: на полях оставалось больше сладостей, чем можно было поймать в ладони. Считается, что итальянские гондольеры именно в это время обзавелись характерным головным убором.

Рассыпание праздничных угощений было настолько привычным, что отказаться от него знать не могла. Однако по мере развития медицины стало очевидным, что конфетти приводят к различным заболеваниям: сладости без фантиков падали на землю, на мостовую, поэтому употребление их в пищу приводило к заболеваниям. Так конфеты и другие лакомства начали оборачивать бумагой.

Постепенно традиция менялась: в корзины с конфетами и засахаренными орехами начали досыпать мелко нарезанные бумажки, бумажные шарики. При бросании в толпу они выглядели очень эффектно, а расходы знатных людей снижались. Со временем сладости заменили небольшими шариками из гипса.

Современные конфетти

Итальянскую традицию переняли французы. Считается, что современные конфетти появились в 1884 году, когда на открытии «Казино де Пари» гостей заведения обсыпали дождем из мелко нарезанной цветной бумаги.