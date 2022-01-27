Что такое КАСКО и сколько стоит
Как только автомобиль покидает автосалон, он попадает в потенциально опасную среду. Причем речь идет не только о недобросовестных водителях и дорожно-транспортных происшествиях. Животные, прохожие, деревья и неблагоприятная погода тоже могут стать причиной повреждений авто, устранять которые владельцу придется за свой счет. Защитить финансовые интересы можно, оформив полис добровольного страхования КАСКО. Рассказываем о том, для чего он нужен и от чего зависит его стоимость.
Особенности действия полиса
КАСКО, в отличие от полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), защищает финансовые интересы владельца автомобиля. В случае дорожно-транспортного происшествия ОСАГО покрывает расходы тех, кто пострадал по вине страхователя, а восстановлением своего автомобиля тот занимается самостоятельно. При наличии КАСКО расходы, связанные с ремонтом авто страхователя, берет на себя страховая компания.
КАСКО от СберСтрахования
КАСКО от компании ООО СК «Сбербанк страхование», которое можно оформить на сайте https://sber.insure, покрывает расходы в случае:
- ДТП, при котором авто повредилось полностью или частично;
- угона автомобиля;
- снятия и хищения колес или других комплектующих;
- взрыва;
- пожара;
- падения инородных тел;
- противоправных действий третьих лиц и других случаев, которые можно внести в договор.
Страхованию подлежат транспортные средства российского и зарубежного производства (с левосторонним расположением руля), срок эксплуатации которых не превышает 4 и 9 лет соответственно. Компания не страхует специализированную технику, музейные экспонаты, мотоциклы и угнанные машины.
От чего зависит цена полиса?
Стоимость КАСКО зависит от тарифа, который водитель может выбирать в соответствии со своим стажем. Самая дешевая страховка защищает только от угона или ущерба, который наносится в результате ДТП. Она подходит опытным водителям, редко попадающим в аварии.
При оформлении стандартного полиса КАСКО страховая компания покрывает убытки, если автомобиль:
- сгорел;
- был угнан;
- был поврежден в ходе стихийного бедствия;
- пострадал в ДТП.
Самым дорогим считается «полное» КАСКО. Оно покрывает любой ущерб, который может быть нанесен автомобилю, пока он стоит в гараже, на стоянке или находится в движении.
Чтобы снизить стоимость страхового полиса на 15–20 %, при оформлении полиса КАСКО нужно узнать, предоставляет ли компания франшизу — условную или безусловную. В случае условной франшизы, если ущерб превышает ее размер, его компенсирует страховая компания, а по безусловной франшизе компенсируются расходы на определенную сумму — разницу между размером убытка и размером франшизы.
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