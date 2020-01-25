Что такое кантователь на производстве

Производственные кантователи довольно часто приобретаются заводами и предприятиями. В основном это касается тех компаний, которые занимаются изготовлением металлоконструкций, так как само по себе устройство предназначено для облегчения работы сотрудникам предприятия, а также позволяют полностью соблюдать требуемые технологии по части изготовления и обработки изделий.

Чем же характеризуется данный тип промышленного оборудования? В первую очередь, это устройство относится к категории грузозахватных приспособлений, предназначенных для изменения пространственного положения детали, заготовки, готового изделия. Также существуют и такие модели, которые позволяют вращать деталь вокруг ее оси, что упрощает процесс обработки. Яркий пример – сварка изделия цилиндрической формы внушительных размеров. Порой сварщику трудно обойти такую заготовку со всех сторон, и при этом добиться непрерывного шва.

Кроме того, кантователи нашли применение в тех сферах, где осуществляется изготовление или обработка рулонов, причем как металлических, так и из любого другого материала. Такие модели приспособлений дают возможность упростить процесс транспортировки рулонных изделий за счет более удобного и надежного захвата.

Представленный устройства бывают разных моделей, отличающихся техническими характеристиками и конструктивными особенностями. Наиболее простым можно назвать кантователь с ручным приводом. Для управления устройством предусмотрена цепь, с помощью которой цилиндрический объект перемещается вокруг своей оси, как в одну сторону, так и в другую. Приспособления данного типа обычно имеют грузоподъемность не больше 5 тонн.

Если требуется переместить более тяжелый груз, то рациональнее использовать модель с электроприводом. В таком случае показатель грузоподъемности будет значительно выше. Другим преимуществом моделей с электрическим приводом можно назвать возможность работать с хрупкими объектами, так как перемещение будет более плавным и регулируемым, чем в случае с ручным приводом.

Также различаются ленточные и цепные кантователи. В первых для укладки груза используются текстильные ленты, вторые для этих целей оснащены цепью. В представленных моделях объект может опрокидываться на 360 градусов, как в одну сторону, так и в другую, что делает подобное устройство достаточно универсальным.