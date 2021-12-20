Что такое event-проект?
Event – это публичное мероприятие, которое проводится, как правило, в рекламных и развлекательных целях. Соответственно, event-проект – план такого мероприятия. Рассказываем, зачем он нужен, что включает и к кому обратиться за разработкой.
Зачем нужен event-проект?
Ивент – это инструмент событийного маркетинга, позволяющий влиять на мнение аудитории, формировать нужный образ компании или продукта.
С помощью грамотно выстроенной структуры мероприятия, визуальных акцентов и других приёмов можно захватить внимание участников и подвести их к определённому выводу. Попутно нужно вырастить знание о бренде, презентовать товар, повысить продажи, привлечь новых партнёров, расширить клиентскую базу.
То есть одно мероприятие должно:
- развлечь и впечатлить аудиторию,
- повысить её лояльность,
- побудить к совершению целевого действия,
- донести основную идею.
Пример удачной реализации event-мероприятия – «День инвестора» Сбера. Выступления спикеров проходили на уникальном 3D-фоне, который менялся в режиме реального времени и включал технологии AR/VR. Такой эффект был достигнут с помощью разработок, созданных специально для ивентов Сбера: Sber Virtual Production Studio и платформы Unreal Engine.
В результате организаторам удалось не только отчитаться перед зарубежными инвесторами и презентовать новую стратегию, но и сформировать мнение о банке как о высокотехнологичной компании с большим потенциалом в сфере инноваций.
Чтобы ивент-мероприятие принесло результаты, необходимо продумать каждый элемент и пункт программы. Для этого и нужен event-проект.
Что входит в event-проект?
План мероприятия составляется ивент-менеджером и утверждается заказчиком до начала работ. Event-проект отражает:
- основную идею,
- цели, KPI,
- методы достижения целей с обоснованием,
- бюджет,
- программу,
- список спикеров, приглашённых звёзд,
- инструменты для реализации шоу (техника, онлайн-сервисы).
Также в проект можно включить план по информационной поддержке мероприятия в СМИ, соцсетях и других каналах.
Ивент-проект под ключ от СберМаркетинга
Описанный выше «День инвестора» спроектировала и провела команда СберМаркетинга. Это маркетинговое агентство полного цикла, входящее в экосистему Сбера – и здесь кроется интересное конкурентное преимущество компании.
С одной стороны, СберМаркетинг располагает всеми возможностями рекламного агентства: опытные event-менеджеры, полный набор маркетинговых инструментов. А с другой – имеет доступ к технологиям Сбера. В их числе:
- использование Big Data для понимания аудитории,
- применение искусственного интеллекта для аналитики,
- цифровые сервисы Сбера,
- автоматизация маркетинговых процессов.
В СберМаркетинге организация event-мероприятий выведена на новый уровень: это микс традиционного маркетинга и технологий будущего. При проведении ивентов используются элементы виртуальной и дополненной реальности, съёмки с помощью роборуки, привлекаются селебрити и лидеры мнений. В результате получается яркое шоу, которое производит сильное впечатление на зрителя и способствует достижению бизнес-целей.
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