Что такое event-проект?

Event – это публичное мероприятие, которое проводится, как правило, в рекламных и развлекательных целях. Соответственно, event-проект – план такого мероприятия. Рассказываем, зачем он нужен, что включает и к кому обратиться за разработкой.

Зачем нужен event-проект?

Ивент – это инструмент событийного маркетинга, позволяющий влиять на мнение аудитории, формировать нужный образ компании или продукта.

С помощью грамотно выстроенной структуры мероприятия, визуальных акцентов и других приёмов можно захватить внимание участников и подвести их к определённому выводу. Попутно нужно вырастить знание о бренде, презентовать товар, повысить продажи, привлечь новых партнёров, расширить клиентскую базу.

То есть одно мероприятие должно:

развлечь и впечатлить аудиторию,

повысить её лояльность,

побудить к совершению целевого действия,

донести основную идею.

Пример удачной реализации event-мероприятия – «День инвестора» Сбера. Выступления спикеров проходили на уникальном 3D-фоне, который менялся в режиме реального времени и включал технологии AR/VR. Такой эффект был достигнут с помощью разработок, созданных специально для ивентов Сбера: Sber Virtual Production Studio и платформы Unreal Engine.

В результате организаторам удалось не только отчитаться перед зарубежными инвесторами и презентовать новую стратегию, но и сформировать мнение о банке как о высокотехнологичной компании с большим потенциалом в сфере инноваций.

Чтобы ивент-мероприятие принесло результаты, необходимо продумать каждый элемент и пункт программы. Для этого и нужен event-проект.

Что входит в event-проект?

План мероприятия составляется ивент-менеджером и утверждается заказчиком до начала работ. Event-проект отражает:

основную идею,

цели, KPI,

методы достижения целей с обоснованием,

бюджет,

программу,

список спикеров, приглашённых звёзд,

инструменты для реализации шоу (техника, онлайн-сервисы).

Также в проект можно включить план по информационной поддержке мероприятия в СМИ, соцсетях и других каналах.

Ивент-проект под ключ от СберМаркетинга

Описанный выше «День инвестора» спроектировала и провела команда СберМаркетинга. Это маркетинговое агентство полного цикла, входящее в экосистему Сбера – и здесь кроется интересное конкурентное преимущество компании.

С одной стороны, СберМаркетинг располагает всеми возможностями рекламного агентства: опытные event-менеджеры, полный набор маркетинговых инструментов. А с другой – имеет доступ к технологиям Сбера. В их числе:

использование Big Data для понимания аудитории,

применение искусственного интеллекта для аналитики,

цифровые сервисы Сбера,

автоматизация маркетинговых процессов.

В СберМаркетинге организация event-мероприятий выведена на новый уровень: это микс традиционного маркетинга и технологий будущего. При проведении ивентов используются элементы виртуальной и дополненной реальности, съёмки с помощью роборуки, привлекаются селебрити и лидеры мнений. В результате получается яркое шоу, которое производит сильное впечатление на зрителя и способствует достижению бизнес-целей.