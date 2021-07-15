Что такое астрологический прогноз

Рубрику ведет “Занимательная Астрология” Анна Фалилеева, профессиональный астролог авестийской школы П.П.Глоба, писатель и парапсихолог, член Международного Общества геокосмических исследований

Астрология – наиболее древняя из дошедших до нас областей знания. Она появилась в глубокой древности одновременно во многих культурах: в древнем Египте, в Китае, в Индии, у индейцев Майя, а в более поздний период и на Ближнем Востоке.

Сейчас невозможно отследить ее истоки, где и когда она возникла, но исторические знания позволяют утверждать, что даже в Древнем Египте она существовала уже как сложившаяся система знаний.

Астрологи рассматривают любое явление, любой процесс в единстве с остальным миром, исходя из того, что все в мире взаимосвязано, и что явление, происходящее на одном уровне (скажем, в организме человека) подобно явлению, происходящему в то же самое время на другом уровне (например, в космосе).

Таким образом, астрология устанавливает символическое отражение событий, происходящих на разных планах, являясь при этом описательным средством. То есть Астрология – это язык символов. Она подобна математике, которая тоже является языком символов, ведь число – это абстракция и символ.

Hаука использует математику как язык. Вот также и астрология является языком символов для описания реальности. В связи с этим становится понятно определение астрологии, данное одним из ярчайших мыслителей и астрологов XX века Дейном Радьяром, который сказал, что «Астрология – это алгебра жизни».

Чтобы составить гороскоп, надо знать число, месяц, год и место рождения человека. Желательно указать и время, но чаще всего оно точно неизвестно. Для уточнения времени существует специальная астрологическая техника, которая называется ректификацией. С ее помощью мы можем точно определить время рождения любого человека.

Исходя из того, что астрология – наука, настоящий астролог – это, в первую очередь, ученый и исследователь. Если вы пришли на консультацию к астрологу, а вас сходу начинают запугивать, нагонять ореол мистики или таинственности, вести себя каким-либо иным загадочным, странным или подозрительным образом, сразу разворачивайтесь и уходите, – перед вами шарлатан, ничего не понимающий в астрологии.

Не может вызывать доверия и тот, кто просчитывает гороскоп вручную и не имеет такой простой вещи, как астрологическая компьютерная программа. Но учтите, что программа в данном случае должна существовать только как подспорье для расчетов. Трактовку и интерпретацию астролог должен давать свою, и только свою.

И еще: не ожидайте того, что астролог раскроет вам, как на ладони, все ваше будущее. Его дело – рассказать о тенденциях в вашей жизни, дать совет о будущем, а не запугивать или предрекать неизбежное.

В астрологии, как в любой науке, есть несколько важных разделов. Один из них действительно занимается прогнозированием будущего, но учтите – именно прогнозированием. Согласно астрологической профессиональной этике, мы не предсказываем и не пророчествуем, а прогнозируем.

Почему возникло такое отличие? А потому, что астрология предполагает наличие свободной воли человека. Хотя примерно 85 процентов вашей жизни предопределено планетами, у каждого есть выбор и право поступать согласно собственной воле.

Например, если планета Марс проходит по вашей Черной Луне в 7 доме, то я посоветую вам не вступать в выяснения отношений с вашим мужем, смягчить конфликт и попытаться перенести его разрешение на более подходящее время, когда Марс не будет угрожать вашим отношениям.

Вы внимательно выслушиваете меня, возвращаетесь домой и тут же начинаете придираться к мужу по любому пустячному поводу. В результате получается скандал и …синяк под глазом. Станете ли вы после этого обвинять астролога в том, что он не предсказал драку в вашем доме?

Но если откинуть шутки в сторону, прогноз – самая сложная и увлекательная область астрологии. Если умением грамотно и наиболее полно составить гороскоп обладает около пятидесяти процентов астрологов, то искусством трактовки прогноза владеют всего пять процентов из ста.

Прогноз требует невероятной тщательности, вдумчивости, глубокого изучения натальной карты человека и знания всех возможных ситуаций, порождаемых планетами. Судите сами. Для составления прогноза строится 360 карт, в каждой из которых – 20 планет и фиктивных точек, которые в свою очередь образуют между собой определенные комбинации.

Каждая из этих карт накладывается на изначальную карту рождения человека и таким образом проверяется, какие планеты на небе воздействуют на человека, на его планеты, а какие – нет. Как выбрать главное и что сработает, а что – нет?

В какой-то степени работа над прогнозом похожа на работу детектива, но большая разница в том, что у детектива обычно очень мало свидетельств преступления, а у астролога – слишком много. Когда свидетель пытается узнать преступника, на осмотр в полицию приводят нескольких прохожих, одетых абсолютно идентично с ним.

Они становятся в один ряд с подозреваемым, чтобы свидетель безошибочно выбрал именно того, кого видел. Этим и занимается астролог – выбирает из множества именно ту планету и тот аспект, который может принести радость или осложнение в вашу жизнь.

Чтобы сделать «простое» еще более сложным, астрология оперирует несколькими основными видами прогноза, которые называются соляр, прогрессии, транзиты. Но на самом деле это только «цветочки», потому что есть еще дирекции, 5 видов других прогрессий, лунар и … Не буду докучать терпеливому читателю. Лучше расскажу о преимуществах прогноза.

Прогноз позволяет с невероятной точностью, вплоть до дней, вычислить наступление различных событий в жизни человека. Это может быть зарубежная поездка, поступление в университет, зачатие или рождение ребенка, приезд родителей, влюбленность, несчастный случай, посещение врача и многое другое.

Но учтите, что интерес астрологии, ее угол зрения никогда не бывает сконцентрирован только на событии. Ее больше волнует, что вызвало событие, как человек отреагировал на него, какие последствия оно для него может иметь. Иной раз астролог просто не может определить характер события, но может дать направление, рассказать, что оно с собой несет.

Давайте посмотрим, как сказанное осуществляется на практике. Как известно, Мерилин Монро несколько раз выходила замуж. Соответственно в ее карте несколько раз возникали различные предпосылки для брака.

Первый раз это было соединение Меркурия с Ураном. По классической астрологии это соединение обычно не приносит замужества, но в случае с Монро именно этот аспект обозначил перемену в ее жизни.

Меркурий с Ураном говорят о том, что жизнь человека может круто измениться под влиянием резкого и неожиданного для самого человека решения. Действительно, решения о браке было принято не самой Мерилин, которой тогда едва исполнилось 18, а ее теткой, у которой она была на попечении.

Второй раз она вышла замуж за великого бейсболиста Джо Ди Маджо на соединении Белой Луны с 10 домом. Тоже весьма неожиданный для брака аспект, означающий новую светлую цель в жизни человека. В каком-то смысле для Мерилин это действительно было время нравственного выбора.

Ди Маджо был категорически против кино, а ей хотелось сниматься. Приходилось выбирать между замужней жизнью и карьерой. Судя по аспекту, надо было выбрать замужество, но терпения не хватило. Через 9 месяцев брак распался, но дружеские отношения между ними сохранились вплоть до самых последних дней жизни актрисы.

Третий брак – с драматургом Артуром Миллером – пришелся на прохождение Солнца по ее Плутону и Юпитера по Черной Луне. Худшего дня для заключения брака нельзя было придумать. Плутон всегда разрушает отношения, а Черная Луна приносит невыносимые мучения и отвращение друг к другу.

Если отношения с Ди Маджо не только не прервались после развода, но и перешли в новую, более спокойную и благополучную фазу, поскольку там работала такая добрая планета, как Белая Луна, то здесь супруги после развода разошлись навсегда. Даже смерть Мерилин не примирила с ней Артура Миллера.

Как видите, в астрологии намного важнее не «ЧТО», а «КАК». Она не предопределяет: «Вы выйдете замуж в 2013 году», а предупреждает: «Ситуация может сложиться так, что в 2012 года вы полюбите человека. Но не выходите за него замуж в январе 2013 года. Лучше сделать это в апреле, когда планеты будут вашими союзниками». Запомните: планеты должны быть на вашей стороне, что бы вы ни задумали.

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