Что путешественнику следует знать об Амстердаме

Голландцы весьма милы, а сам город богат историческими традициями, отличной едой и прекрасными видами. Для любителей раскурить косячок здесь тоже созданы все условия. Итак, пакуйте чемоданы и запасайтесь нашим кратким путеводителем

Если вы собираетесь посетить такой известный город, как Амстердам, то перед посадкой в самолёт непременно соберёте кое-какую информацию о предстоящей поездке. Вас может заинтересовать расположение отелей или кафе, где кормят вкуснее всего.

Голландцы весьма милы, а сам город богат историческими традициями, отличной едой и прекрасными видами. Для любителей раскурить косячок здесь тоже созданы все условия. Итак, пакуйте чемоданы и запасайтесь нашим кратким путеводителем.

Происхождение города

В 13 веке на месте Амстердама находилась небольшая рыбацкая деревушка. С тех пор город значительно разросся, став одним из самых популярных мест в Европе.

Большой пожар

В 1421 году Амстердам пал жертвой большого пожара, а тридцать лет спустя бедствие повторилось. Ужасающее пламя уничтожило больше половины города.

Летняя Олимпиада

Продолжающаяся и ныне традиция зажигать церемониальный огонь зародилась во время летней Олимпиады, проходившей в Амстердаме в 1928 году.

Размер города

Амстердам невелик. Если вы остановились в Центральном Амстердаме, вы можете пешком дойти от железнодорожной станции до своего отеля. Также в порядке вещей добираться до места назначения на велосипеде или на лодке.

Хостелы

Амстердам достаточно дорогой город. Но не паникуйте! Здесь полно хостелов, в которых можно остановиться по приемлемой цене. Заодно вы можете познакомиться с другими туристами, которые составят вам компанию в прогулках по городу.

Исследуйте город на велосипеде

Если есть возможность, прокатитесь по городу на велосипеде. Здесь есть для этого все условия, даже особые светофоры для велосипедистов.

Попробуйте вкуснейшие голландские блины

Амстердам известен замечательной кухней. Голландские блины — просто пальчики оближешь, а лучшее место, где их можно попробовать — «The Pancake Bakery».

Окрестности определённо заслуживают взора

В Амстердаме множество мест, на которые стоит взглянуть. Небольшие улочки просто прекрасны. Например, Jordaan, на которой расположены великолепные старые дома над каналом. И не забудьте о чашечке горячего напитка в одном из многочисленных кафе.

Можете сопроводить свой кофе затяжкой марихуаны

Марихуана здесь легальна уже довольно давно. Места, где её можно получить, называются «кафе». Итак, займите местечко, расслабьтесь и запалите косячок. Существуют также места, где марихуану добавляют в выпечку.

Экскурсия в дом Анны Франк

Многим знакома трагическая история Анны Франк. За 14 гульденов вы можете посетить дом, в котором она выросла.

Евро одна из употребляемых валют

Как и большинство европейцев, голландцы в основном используют евро. Однако в некоторых областях до сих пор в ходу гульдены и флорины.

Не носите деревянные башмаки

Вопреки стереотипу, голландцы не носят деревянных башмаков. Каждый, кто попытался их примерить, скажет вам, что это жёсткая и неудобная обувь.

Квартал Красных Фонарей

Квартал Красных Фонарей — одна из старейших достопримечательностей Амстердама. Если вы ищете «спутницу» на пару часов, присмотритесь к витринам, и найдёте искомое. Но не фотографируйте сотрудниц! Им это не по душе, и они могут отреагировать неадекватно.

Вы можете остановиться в плавучем отеле

Более столетия каналы Амстердама дают приют двум с половиной тысячам плавучих жилищ, в некоторых из которых организованы отели. В таком варианте круиз по каналам будет куда как менее многолюдным.

В городе насчитывают 165 каналов

Каналы Амстердама, общей длиной около 95 км, изобилуют прекрасными видами. Люди прогуливаются вдоль каналов или наслаждаются водными прогулками. Можно просто присесть на пирсе и полюбоваться лодками.

Название «Амстердам» происходит от двух слов

Любопытный факт. Название «Амстердам» происходит от имени реки Амстел и дамбы, обезопасившей район от наводнений, дословно — «дамба на реке Амстел».

В Амстердаме очень чистая питьевая вода

Вода из-под крана обладает дурной репутацией, но в Амстердаме её можно пить без опаски. Здесь лучшая вода во всей Голландии.

Правило «без чаевых»

Как и во многих европейских городах, чаевые здесь не обязательны, хотя сотрудник будет вам весьма признателен. Порой чаевые уже включены в цену блюда.

Местные жители подбросят вас на багажнике

Ещё один забавный способ прокатиться — подозвать велосипедиста с жёлтой багажной рамой. Он позволит вам усесться на багажник велосипеда и подвезёт куда нужно. Только убедитесь, что ему с вами по пути.

Остановитесь в доме, напечатанном на 3D принтере

Здесь всё просто. Амстердам поддержал постройку дома, напечатанного на 3D принтере, чтобы местные жители и туристы могли в нём остановиться.

Совершите экскурсию по городу в компании отставных сотрудниц секс-индустрии

Сёстры — пенсионерки Мартина и Луиза Фоккен проводят экскурсии по городу и делятся с туристами историями из своего богатого опыта.

Первая биржа

Первая биржа была основана Голландской Восточно-Индийской компанией в 1602 году. С тех пор рынок ценных бумаг претерпел немалые изменения.

Евгения Яковлева

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