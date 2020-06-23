Что представляют собой подвесные раздвижные системы для дверей

Одним из самых популярных вариантов дверей сейчас являются раздвижные конструкции. Они остаются экономичным и упрощенным вариантом в интерьере. Кроме того, раздвижная система может подойти для больших домов и маленьких квартир. Для установки дверных конструкций можно приобрести подвесные раздвижные системы для дверей, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны. При этом есть большой ассортимент продукции для подходящего выбора в любое помещение.

Подвесная раздвижная система имеет такие преимущества:

экономичность. Раздвижные двери значительно экономят место в помещении;

бесшумность. Качественные конструкции обеспечивают комфортное использование и отсутствие шума;

простота в установке. Можно монтировать такую систему как внутри, так и снаружи помещения;

можно подбирать нужное количество деталей;

прочность и надежность. Это позволяет пользоваться дверьми длительное время;

универсальность. Двери можно устанавливать практически в любом помещении.

Количество полотен для раздвижной системы может быть от одного до четырех. При этом, если сравнивать с обычной дверью, раздвижные конструкции могут закрыть любую ширину. Система часто применяется в широких проемах. Также она может служить перегородкой. Как правило, функционируют одна или две створки, но при желании можно использовать все четыре.

Раздвижная система дверей может быть расположена параллельно стене, а может быть встроенной. Таким образом, бывают встраиваемые и накладные системы. Накладная конструкция монтируется сверху стены и становится заметной. Здесь нужно декорировать ее. Однако такая система проще и экономичнее. Встраиваемая раздвижная система предполагает то, что ее необходимо устанавливать еще на этапе строительства или ремонта. Она требует установки особого пенала внутрь стены.

Раздвижные системы для дверей могут помочь в различных идеях и интересных решениях в дизайне помещения. Особенно, если необходима нестандартная планировка. Чтобы приобрести дверь, важно обратить внимание на количество полотен, механизм открывания, способ установки, число парковок.

Раздвижная дверь станет отличным решением при экономии места в комнате или при создании перегородки. Она позволяет зрительно объединить пространство в помещении. Ассортимент раздвижных систем довольно большой. Это позволит подобрать необходимый вариант в любой ценовой категории. Подвесная раздвижная система для дверей удобна в использовании, хорошо впишется в любой интерьер, обеспечит комфорт, станет изюминкой в квартире.